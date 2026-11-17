Un tânăr în vârstă de 22 de ani a ajuns în arest, reținut pentru 24 de ore, după ce a furat suma de 4.000 de lei din casa bunicii sale. Polițiștii Secției Rurale Pojorâta au primit o reclamație în acest sens luni, 16 noiembrie.

Echipajul deplasat la domiciliul bunicii a audiat-o pe aceasta și a aflat că, în dimineața zilei de luni, victima nu și-a mai găsit banii pe care îi avea în casă.

Femeia a relatat că furtul s-ar fi petrecut în interval de trei ore, iar polițiștii au ajuns relativ repede la nepotul acesteia, în vârstă de 22 de ani.

Luat la întrebări de polițiști, suspectul a recunoscut că știa unde își ține bunica economiile, iar din buzunarul hainei dintr-un dulap metalic a sustras suma de 4000 de lei.

Tânărul a mai spus că s-a urcat într-un taxi și s-a deplasat de la Pojorâta la Câmpulung Moldovenesc, unde s-a dus într-o sală de jocuri, pierzând toți banii pe parcursul unei nopți.

Așadar, autor prins, dar prejudiciu nerecuperat, cel puțin deocamdată.

Ca urmare a administrării probatoriului, polițiștii au dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore în arest, acesta fiind depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Bistrița-Năsăud, pe fondul aglomerației din arestul de la Suceava.