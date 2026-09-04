Neoficial, îi merge cel mai bine

Sorana face ce face și ne menține treaz interesul pentru partea feminină de tablou. Cu gamba bandajată, deci cu potențial de recidivă dacă meciul cu franțuzoaica Parry se prelungea, jucătoarea noastră ne-a ținut în suspans, dar nu mai mult decât a trebuit. Așa că a trecut în turul 3, unde se va vedea cu italianca Paolini. În clasamentul live, Sorana a urcat pe 15, adică locul cel mai înalt din cariera sa, dar deocamdată nu este ceva oficial. Vom vedea la sfârșitul turneului american dacă va izbuti să și-l păstreze, însă e limpede că nu va fi plimbare în parc. Pentru a fi sigură, ar trebui să treacă în săptămâna a doua, ba chiar să avanseze spre mijlocul ei. Adică sferturi. Dacă Paolini nu este chiar de speriat, căci vârful ei de carieră a trecut, în timp ce al Soranei este la zenit, așa cum spuneam, culoarul nu este prea favorabil. Dar deocamdată să nu contaminăm visul cu calcule. Și la vârf este o luptă ca niciodată, nu mai puțin de 4 jucătoare disputându-și primul loc, pe care a și urcat Rîbakina, după ce a învins-o pe tânăra Frodin, adică una din actrițele care o jucase pe Serena în filmul biografic de acum câțiva ani! Asta da poveste.

La băieți, Zverev a fost testat serios de Sonego, care ar fi meritat chiar să câștige, iar Shelton s-a descurcat tot greu, dar în 4 seturi, cu Hurkacz. Meciuri nefirești de grele pentru primele tururi, totuși. După ce a produs surpriza cu Djokovic, Navone ridică miza, trecând și de Berrettini, iar altul care confirmă este Tsitsipas, cu salt calitativ evident, pe fond de încredere. Dar Alcaraz? N-am apucat să avem îndoieli după un prim set pierdut la ”abatele” Faria, că imediat spaniolul a replicat cu o ”lăptăreasă” și încă două seturi rapide. Am avut parte și de o surpriză, mai ales prin prisma așteptărilor puse într-un tânăr jucător, Jodar. Acesta a fost realmente demantelat de… Bu, un chinez venit din calificări ca lucky-loser! Deocamdată turneul este întârziat, la New-York a plouat în fiecare zi, astfel că deocamdată nu se pot face prea multe previziuni. De exemplu, sfertul eliminatului Djokovic este foarte deschis, mai toată lumea de acolo poate spera la semifinală.