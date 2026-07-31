Ne vorbesc părinții Bisericii

Te plângi că te luptă patimile: cârtirea şi mânia. Ce e de făcut cu tine? Unde să fugim de noi înşine? Rabdă, şi Domnul va ajuta. Dar să ştii că aceste patimi, adică mânia şi cârtirea, sunt curat diavoleşti. Sfântul Isaac Sirul spune că pe cel păcătos Dumnezeu îl va milui dacă se va căi, iar pe cel cârtitor nu-l va ierta până nu-l va pedepsi.

Pentru aceasta, din toate puterile, smereşte-te. Iar dacă vei păcătui din neputinţă omenească, cât mai repede ruşinează-te şi cere iertare de la Domnul. Iar faptul că ceilalţi sunt aspri cu tine să nu te tulbure. Asprimea pe mulţi i-a mântuit, iar pogorământul pe mulţi i-a pierdut. Şi Sfântul Ioan Gură de Aur zice că mare parte din cei ce se mântuiesc, se mântuiesc prin frica de gheenă. (Sfântul Cuvios Anatolie de la Optina)

(Filocalia de la Optina, traducere de Cristea Florentina, Editura Egumenița, Galați, 2009, p. 120)