– Trebuie să ne rugăm și pentru cei necredincioși? Și pentru cei nepocăiți?

– Și pentru cei necredincioși trebuie să ne rugăm, pentru că Mântuitorul a spus: „iubește-l pe aproapele tău”. Nu numai pentru cel care te iubește, ci și pentru vrăjmașii tăi, ca și ei să ajungă la mântuire, și atunci numai așa te vei mântui, când te vei ruga pentru toți care sunt în aceeași primejdie, în aceleași necazuri, în aceeași prigoană cu tine.

(Părintele Adrian Făgețeanu, Viața mea. Mărturia mea, Interviuri de Andrei Dârlău, volum coordonat de Ciprian Voicilă, Editura Areopag, București, 2011, p. 72)