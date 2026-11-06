Ne vorbesc părinții Bisericii

Dincolo de impresia de libertate absolută pe care o afișează noua generație, cea mai frecventă întrebare pe care o auzim este: Ce să fac? Indecizia care îi caracterizează pe tinerii de azi, dar nu numai pe tineri, nu are nicio legătură cu virtutea creștină a ascultării și tăierii voii, ci este rezultatul inevitabil al iureșului informațional în care trăiește omul contemporan.

Oamenii sunt puși să aleagă între o școală și o profesie, între o profesie și o altă profesie, între a se căsători sau a nu se căsători, între a naște și a nu naște, între a divorța și a nu divorța, între a tăcea sau a vorbi, între a pleca sau a rămâne.

(Ieromonahul Savatie Baștovoi, Sindromul „cesăfac”, Editura Cathisma, București, 2014, p. 5)