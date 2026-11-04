Ne vorbesc părinții Bisericii

Societatea de consum a educat generația în care persoana se poate eschiva de la responsabilitate și poate comite orice faptă dacă are pentru aceasta o hârtie: un contract, un regulament al firmei sau al companiei, un vinovat pe care să dea vina.

Totuși, viața nu este făcută doar din muncă și contracte. Viața e un tumult de sentimente, de legături și sfâșieri cărora trebuie să le faci față. Uneori, o hârtie de divorț nu te eliberează de omul pe care l-ai iubit, după cum nici un certificat de căsătorie nu te face să iubești și să fii iubit.

Ce să faci cu tine în viața de dincolo de hârtii, acolo unde niciun argument nu-ți poate împăca îndoiala, unde regretele te pot distruge și unde o alegere care, formal, este un succes îți poate aduce prăbușirea?

Cu alte cuvinte, care este voia lui Dumnezeu cu noi? Cum putem înțelege că ne aflăm pe drumul cel bun și când hotărâm să abandonăm o cale care s-a dovedit a fi greșită? Cum putem învăța din greșeli și care este rostul părăsirii în care ne aruncă uneori Bunul Dumnezeu?

(Ieromonahul Savatie Baștovoi, Sindromul „cesăfac”, Editura Cathisma, București, 2014, p. 6)