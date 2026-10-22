Ne vorbesc părinții Bisericii

Când omul crede în Dumnezeu și se depărtează de patimile trupești, prin însuși acest fapt omoară în sine chiar și iubirea de arginți, începe să înțeleagă lipsa de noimă a adunării banilor și a nădăjduirii în ei, fiindcă își pune toată nădejdea în Dumnezeu.

Dacă omul nu e cu Dumnezeu, sufletului său nu-i pot ajuta niciun fel de bani. Dimpotrivă, când trăiești cu Dumnezeu poți să trăiești excelent chiar dacă n-ai bani – și probabil că fiecare din noi știe destule exemple. (Protoiereu Dimitrie Smirnov)

(Cum să biruim iubirea de arginți, Editura Sophia, București, 2013, p. 45)