Ne vorbesc părinții bisericii

Cu toată puterea ta, cinsteşte pe părin­tele tău, şi nu zadarnice să faci rânduielile aceluia ce întru Domnul te-a născut; căci cu un chip ca acesta viclenii draci niciodată nu vor putea asupra ta, că scris este: „Cel ce cin­steşte pe tatăl său, veseli-se-va de fii, şi în ziua rugăciunii lui, auzit va fi. Cel ce slăveşte pe ta­tăl său, îndelungate-şi va face zilele, şi în ziua sfârşitului său va afla har. În cuvânt şi în lucru cinsteşte pe părintele tău, ca să-ţi vină ţie blagoslovenie (binecuvântare) de la dânsul. Nu te slăvi întru necinstea părintelui tău, căci slava ta nu e necinstea pă­rintelui tău; căci slava omului este din cinstea tatălui său” (Sirah 3, 3-12).

De vei şedea cu un stareţ mare, nu povesti numai faptele lui bune, ci şi viaţa lui o urmează; că aceasta îţi este ţie de folos; şi nu numai din cuvinte, ci şi din lucruri arată apropierea ta către dânsul. (Sfântul Efrem Sirul)

(Everghetinosul, vol. 1-2, traducere de Ștefan Voronca, Editura Egumenița, Galați, 2009, p. 202)