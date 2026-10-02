Ne vorbesc părinții Bisericii

Să aveți mare evlavie, fraților, la Fecioara Maria și fericită este casa și familia aceea care are în casă icoana Maicii Domnului și în fiecare dimineață îi citește Acatistul și cinstitul ei Paraclis și toți știu rugăciuni către Maica Domnului.

Mult pot sfinții lui Dumnezeu, dar niciunul cât Maica Domnului. Dacă nu era Maica Domnului în ceruri, între Sfânta Treime și noi, lumea aceasta se pierdea de mult. Ea pururi stă în genunchi și se roagă Preasfintei Treimi. Ea este a patra față duhovnicească din Ceruri. Întâi este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, adică Sfânta Treime, apoi a patra este Maica Domnului.

Auziți cum cântă Biserica: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii… Ați auzit? De ce? Ea a purtat în pântece pe Cel ce a zidit serafimii și heruvimii din neființă.

(Ne vorbește Părintele Cleopa, vol. 7, Editura Mănăstirea Sihăstria, p. 22)