Ne vorbesc părinții Bisericii

Gândeşte-te ce este păcatul de care te ţii. Este un rău mai nimicitor decât toate relele lumii. Te desparte de Dumnezeu, îţi prăpădeşte sufletul şi trupul, îţi chinuie conştiinţa, aduce asupra ta pedeapsa lui Dumnezeu în viaţa de aici şi în clipa morţii; iar după moarte te aruncă în iad, închizându-ţi raiul pentru totdeauna. Ce fiară e pentru oameni! Gândeşte-te bine la tot răul păcatului şi sileşte-te să-l urăşti şi să-l alungi.

(Sfântul Teofan Zăvorâtul, Calea spre mântuire, Editura Bunavestire, Bacău, 1999, p. 64)