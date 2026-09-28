Ne vorbesc părinții Bisericii

Pe cel care se roagă doar pentru el nu-l va asculta Dumnezeu niciodată! Nu numai pe fariseu [nu l-a ascultat]. Niciodată. Mântuitorul spune mai clar: „Cine vrea să se mântuiască numai el, nu se va mântui”.

Capul familiei e acela care se jertfește pentru mântuirea tuturor din familia lui, de care răspunde el. Mântuitorul S-a jertfit pentru toți cei care sunt în Biserica Creștină. Deci, de aceea Mântuitorul e Capul Bisericii, pentru că S-a jertfit pentru toți; de aceea capul familiei e capul familiei, ca să se jertfească – întâi învățând pe soție, pe copii, pe părinți, pe frați, ce trebuie să facă pentru a se mântui [cu toții]. Zi și noapte, asta să fie prima lui grijă, așa cum un căpitan de corabie cu pânze nu are să-și salveze viața până ce nu-i salvează întâi pe toți…

(Părintele Adrian Făgețeanu, Viața mea. Mărturia mea, interviuri de Andrei Dârlău, volum coordonat de Ciprian Voicilă, Editura Areopag, București, 2011, p. 59)