Ne vorbesc părinții Bisericii

Binecuvântați sunt cei doi oameni, Iosif și Nicodim, pentru că s-au dovedit plini de râvnă în fața trupului mort al Domnului. Ei L-au coborât de pe cruce cu teamă reverențioasă, L-au învelit cu grijă în pânză impregnată cu uleiuri mirositoare și L-au îngropat cu mare cinste într-un mormânt. Și au venit iudeii și au pus mormântul sub pază și L-au pecetluit. Au cerut gărzi și de la Pilat pentru a veghea mormântul, ca nu cumva trupul mort al lui Hristos să fie furat de cineva. Așa s-au petrecut toate, și toate acestea sunt crezute de oamenii cu judecată.

(Sfântul Nicolae Velimirovici, Credința poporului lui Dumnezeu, traducere de Diana Potlog, Editura Sophia, București, 2001, p. 26)