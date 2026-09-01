Ne vorbesc parintii Bisericii

Ce este mântuirea? Este moştenirea vieţii de dincolo întru fericire, pentru că există şi moştenirea vieţii de dincolo întru nefericire, întru nemulţumire. Iadul şi raiul încep aici, în viaţa aceasta. Noi acum ne aflăm în Rai.

Dacă ieşim afară şi săvârşim păcatul, ne aflăm în iad. Să ne ferim de iad şi să iubim Raiul. O zi pe săptămână sau mai multe zile pe săptămână, după cum e rânduiala, să fim în Sfânta Biserică. Seara şi dimineaţa să fim cu genunchii plecaţi la rugăciune.

Să fim cu luare aminte să nu ne stricăm, pentru că noi suntem sarea pământului. Dacă şi sarea se strică, cu ce o să mai sărăm, ca să nu se strice? Noi suntem sarea pământului.

(Părintele Nicolae Tănase, Să nu-L răstignim iarăşi pe Hristos, Editura Agaton, Făgăraș, 2011, p. 129)