Ne vorbesc părinții Bisericii

Când cineva, tare nevoindu-se, s-ar birui, nici­decum să nu se necăjească, nici să obosească cu nă­ravul, ci prin graiurile prorocului Isaia să se îndrepteze și să fie cu bun suflet, unele ca acestea cântând: „Cei puternici, plecați-vă. De vă veți întări, iarăși veți fi biruiți. Și orice sfat veți sfătui, îl va risipi Domnul, și cuvântul pe care îl veți grăi nu va rămâne întru voi, căci cu noi este Dumnezeu!” (Isaia 8, 9-10).

Dumnezeu este Cel ce ridică pe cei surpați (Psalmul 144, 14) și îi face pe vrăjmașii noștri să plângă dacă ne căim. (Sfântul Ioan Carpatiul)

(Cerească Înțelepciune de la cei de Dumnezeu luminați Dascăli despre Cum să biruim deprimarea, ediția a 2-a, traducere de Constantin Făgețan, Editura Sophia, București, 2008, p. 114)