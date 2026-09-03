Ne vorbesc părinți Bisericii

Cercetați cu atenție viețile sfinților, fiindcă din toate acestea izvorăște puterea mântuitoare, de viață dătătoare și plină de har a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, care îi călăuzește și îi conduce dintr-o nevoință într-alta, dintr-o virtute în alta, de la biruința asupra păcatului la biruința asupra morții, de la biruința asupra morții la biruința asupra diavolului, aducându-i la bucuria duhovnicească, dincolo de care nu mai există nici întristare, nici suspin, ci mai degrabă totul este doar „bucurie și pace în Duhul Sfânt” (Romani 14, 17), bucurie și pace ce provin din biruința dobândită asupra tuturor păcatelor, patimilor, morții și asupra tuturor duhurilor rele.

(Părintele Iustin Popovici, Credința Ortodoxă și viața în Hristos, traducere de prof. Paul Bălan, Editura Bunavestire, Galați, 2003, p. 22)