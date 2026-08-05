Ne permitem luxul de a fi proști?!

Întrebarea din titlu este mai serioasă decât pare la prima vedere și ar trebui să dea de gândit tuturor înainte de a ajunge în cabina de vot, pentru că după… așteptăm deștepții încă patru ani. Îmi permit să-i consider proști pe cei care promovează în poziții de decizie pe cei lipsiți de profesionalism, dar cu „gură mare”, prin votul lor, și apoi se lamentează de slaba administrare a localității, zonei sau țării. Consider că o țară mediu dezvoltată și care dorește (și chiar merită parțial!) un loc la „masa bogaților” este obligată, dacă vrea realizarea aspirațiilor, să-și pună în frunte conducători calificați, harnici și dedicați națiunii.

Sunt națiuni sărace în resurse naturale, dar care, printr-o politică economico-socială coerentă și profesionistă, au cunoscut o dezvoltare deosebită (Japonia, „tigrii asiatici”, Elveția, Israel etc.), dar și țări care, în ciuda darurilor de la Dumnezeu, se află la periferia planetei din cauza unor conducători slabi, corupți, agresivi etc. (adică proști!).

Există peste tot în lume cetățeni pregătiți pentru asumarea calități de lider cu succes, dar și „limitați”, care nu realizează că promovarea ideilor lor este nocivă pentru toți, inclusiv pentru propriile persoane. Înțelepciunea unui popor este dată și de capacitatea de a selecta și promova lideri veritabili în poziții de decizie. Cei „mai puțin dotați” au loc de manifestare pe platourile televiziunilor, cum vedem permanent!

Realitatea ne demonstrează că o națiune dezvoltată (economic, social, tehnologic etc.) își „permite” conduceri slabe (proști!), dar pe termen scurt. Menținerea celor „nechemați” la conducere afectează întotdeauna dezvoltarea, prestigiul națiunii sau calitatea de lider mondial a țării (vezi SUA în zilele noastre!).

O țară mică sau mijlocie ca populație și cu resurse limitate NU își permite conducători slabi sau „excentrici” (unde ar fi ajuns Elveția, Singapore sau Israelul fără lideri?).

Ați remarcat că nu am abordat problema liderilor proști în cazul dictaturilor. Și asta pentru că un lider cu un comportament criminal NU poate fi decât prost!

România a suportat greu efectele prostiei la vârf (lipsurile generale de după 1990 au fost generate de „geniul Carpaților” și clica sa) și nici acum nu se „simte bine” cu conducătorii pe care, prin vot, i-am propulsat la vârf.

Nu cumva ratingul de țară scăzut, nivelul dobânzilor (cele mai mari din UE!), investițiile slabe, lipsa unui „proiect de țară” (ce vrem să facem în viitor și în ce ordine) etc. se datorează și „conducerii înțelepte”? Cine este vinovat de existența unei conduceri ineficiente (chiar păguboase), sub media UE (unii ne plasează în Africa din acest punct de vedere) și aproape neschimbată de 35 de ani? Noi, votanții, în primul rând, apoi liderii de partide, președinții, „consilierii” interni și externi, soldații războiului „hibrid” și (dacă vreți) Oculta Mondială din Est sau Vest.

Ca să ne explicăm efectele negative vizibile, trebuie să vedem și de cine „ascultă” acești nechemați în funcțiile de decizie. În nici un caz nu vor auzi vocea poporului care a votat sau a specialiștilor veritabili în diferite domenii. Cei „limitați” sunt sensibili, însă, la favorurile puternicilor zilei (interni sau externi) și la modificările din „umbră”, în ierarhia internă sau mondială și mă impresionează prin capacitatea de schimbare a stăpânului fără regrete!

Pentru a nu cădea definitiv pe mâna celor nepricepuți, ar trebui să vă ofer și soluții. Nu am multe, nu rezolvă în totalitate problemele generate de proști și nu garantează că locuitorii sunt mai breji.

Cred că trebuie să verificăm trecutul celor care aspiră la funcții de conducere, care sunt aliații lor, pe cine admiră (un alt prost!?), câte diplome au cumpărat și să ignorăm promisiunile și laudele. Adică să fim atenți!

Viitorul este ratat cu proști! Ne permitem ratări în sport (fotbaliștii noștri sunt celebri!), dar NU în economie, viața socială, educație, sănătate, diplomație etc.!

Calea spre un „stat eșuat” este deschisă de proști și continuată de admiratorii lor. Iar când apar și ticăloșii, dezastrul e asigurat! De ce nu pedepsește Codul Penal și prostia? Nu sunt locuri în închisori suficiente, cred!!