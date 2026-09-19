Națională sau centru de recuperare?

De fiecare dată când se schimbă selecționerul, responsabilii cu această acțiune (adică neisprăviții ăia de la Federația Romană de Fotbal, dintre care se disting preș.-ul Burleanu și parazitul suprem de pe planetă, Stoichița) ne anunță cu aerul ăla prostesc-solemn că au analizat, au studiat, au deliberat, iar alegerea finală a întrunit unanimitatea în nu știu ce fel de ședință a nu se știe cărui comitet, deci sunt create premisele pentru schimbarea la față a echipei naționale, cea așteptată de nu se mai știe când… Ba se știe: de la Mondialul din 1998, de la care nici nu ne-am mai apropiat de vreo calificare la Mondiale, timp în care toți frustrații și nerezolvații lumii fotbalului de la noi sau de aiurea (păi Daum, Dumnezeu să-l odihnească!, nu era chiar de aiurea!?) au devenit selecționeri: toți Luceștii, Pițurcii, Iordănestii, însă numai după ce Regele însuși a avut o primă domnie, în 2002, soldată cu prima ratare monumentală a unei calificări la World Cup, după câteva participări chiar notabile. Ei bine, startul fiecărui mandat a venit cu promisiuni de calificare, apoi, după câteva bătăi soră cu moartea, s-a transformat într-unul de „perspectivă”, de „reconstrucție” a Naționalei, de edificare a unei echipe competitive cu care să atacăm… următoarele preliminarii! Fiecare selecționer (inclusiv Regele, ba chiar și în ediția a II-a!) a avut grijă să ne anunțe că îi va convoca numai pe cei care joacă și bine și constant, care sunt titulari la echipele lor (de dorit în campionate din cele puternice) și altele asemenea. În realitate, fiecare a venit cu fixațiile lui, cu (presupun) interese legate de vânzarea împiedicaților, și uite-așa am reușit ca ani întregi să ne mănânce sănătatea un Maxim, un Drăguș, un Stanciu etc. Ca să nu vă mire când om lua mardeală după mardeală: care dintre dv i-ați fi convocat pe loser-ii ăștia perfecți, precum Drăguș, Tănase, Birligea, Stanciu, care în viața lor n-au reușit nimic, nici măcar titularizări prin Turcia sau chiar România? Ei bine, dl Regele i-a adunat pe toți, ceea ce face din Naționala noastră mai degrabă un centru de recuperare. Vă dau și un prim pronostic: Suedia – România 4 – 0.