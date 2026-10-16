N-ai economist… vine Dan!

În general, nu doresc să privesc în viitor pe teme legate de economie, piață sau (pericol imens de a deveni ridicol) dezvoltările tehnologice și efectul lor asupra vieții cotidiene. Dar, în cazul energiei (sângele economiei planetare), suntem obligați să ne gândim și să luăm măsuri preventive pentru momentul în care hidrocarburile (petrolul și gazul) nu vor mai fi regi de necontestat care pun în mișcare civilizația umană.

Efectele socio-economice vor fi imense, modificările pe piața muncii vor fi uriașe (peste 600 de milioane de oameni lucrează în domeniul petrolului și gazelor, direct sau indirect). Industriile (tehnologia în general) trebuie să se adapteze (vezi mașinile electrice). Sute de milioane de muncitori trebuie să se recalifice (costuri financiare, dar și umane imense), iar ierarhiile geopolitice actuale (ordinea mondială, dacă vreți) se vor schimba mult și dureros, în unele cazuri.

Aceste transformări, comparativ cu alte revoluții industriale (trecerea la motorul cu abur sau, ulterior, la cel bazat pe hidrocarburi), vor fi mult mai rapide, iar șocul va fi dur pe plan social (omul nu se schimbă la fel de repede ca o mașină).

Noile tehnologii – inteligența artificială, robotica etc. – sunt mari consumatoare de energie, dar nu neapărat de cea rezultată din petrol, gaz sau cărbune, fapt care va deschide larg piața spre alte forme de producere a electricității, în primul rând. Energia regenerabilă, nepoluantă, la costuri rezonabile și puțin dependentă de decizii politico-economice – sper să nu mai avem prețuri absurd de mari, de monopol, ca în cazul OPEC – ar constitui, și deja sunt semnale pozitive în acest sens, un factor de dezvoltare economică deosebit.

Sursele noi de energie sunt diverse, un fapt absolut pozitiv, sunt răspândite pe o bună parte din planetă, ceea ce înseamnă șanse reduse pentru politicile monopoliste, iar cercetarea tehnologică pune la treabă resurse neașteptate – hidrogenul, spre exemplu.

Vom asista (deja se întâmplă) la schimbări de furnizori de energie, la modificări de rute de transport, sisteme de depozitare sau de distribuție și la adaptarea forțată a industriei la noile forme de producție și utilizare a sângelui economiei.

Schimbări importante pe plan geopolitic, generate de utilizarea noilor tipuri de energie, se întrevăd deja și se vor accentua rapid în viitor. Poziția pe plan mondial a marilor producători de hidrocarburi se deteriorează (vezi Rusia), controlul rutelor de transport va deveni tot mai irelevant, iar forța generată de deținerea de rezerve energetice se va deplasa spre statele cu rol major în știință, tehnică, inventică și aplicarea în practică a noilor oportunități ivite pe piața producției de energie. Trecem rapid de la ”darul lui Dumnezeu” (resursele naturale) la rezultatul gândirii inovative umane.

Cine vor fi noii lideri pe piața energiei? În primul rând, consider (sunt optimist) că nu vor mai exista ”fericiți ai sorții” datorită rezervelor naturale (Orientul Mijlociu, Rusia, Venezuela, SUA etc.), din simplul motiv că soarele, vântul și ploaia sunt prezente în cantități diferite pe toată planeta. Deci, un monopol vom regăsi doar în domeniul tehnologiei de a pune în mișcare resursele gratuite, regenerabile și inepuizabile în folosul dezvoltării.

La ora actuală, liderii în domeniu îi regăsim în Extremul Orient, Europa și America de Nord, dar accesul la tehnologia de producere a energiei se răspândește pe întreaga planetă (vezi panourile fotovoltaice, spre exemplu).

Un sat global fără șantaj energetic (vă aduceți aminte de șantajul Rusiei asupra Europei?), dezvoltat tehnologic și prietenos cu natura, se profilează în viitor, dacă (important: dacă) vom avea politici și conducători buni (nu neapărat geniali). Dacă nu… neant!

România, cu gaz și puțin petrol, privește în viitor prin ochii reprezentanților ei la următoarele alegeri și atât! Jalnic!