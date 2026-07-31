N-ai economist… vine Dan

Consider că nu este lipsit de interes să abordăm, într-un articol, efectele lărgirii UE în perioada următoare, atât pentru alianță, în ansamblu, cât și pentru România. Succesul incontestabil al UE pe plan continental și chiar mondial – UE este tot mai băgată în seamă – a determinat mai multe țări, inclusiv unele tradițional neutre, precum Elveția, să se intereseze de funcționarea alianței și să solicite aderarea. Sunt candidați cu vechime – Turcia bate la ușa UE încă din anii ’80 –, dar și noi doritori din fostul lagăr socialist și chiar din Vest (Islanda a început demersurile, iar Marea Britanie regretă Brexitul și dorește anularea lui).

Într-o perioadă în care securitatea continentului este amenințată militar de Rusia și economic de China, apartenența la o alianță politico-economică este o soluție foarte bună, mai ales dacă este dublată de apartenența la o alianță militară, precum NATO.

Înglobarea în UE a unor noi state are, incontestabil, efecte pentru membrii Alianței, dar și pentru aspiranții la calitatea de stat membru. Aceste efecte sunt mai mari sau mai mici, în funcție de mărimea țărilor, problemele lor economico-sociale, relațiile externe ale candidaților (în special cu țările vecine, precum Ucraina sau Macedonia) și, nu în ultimul rând, nevoile de finanțare pentru a atinge, pe termen mediu, gradul de dezvoltare acceptabil în UE.

Avantajele UE prin acceptarea de noi membri sunt legate, în special, de zestrea cu care aceste țări vin în alianță, respectiv resurse (minerale, energetice), piață de desfacere fără bariere vamale, forță de muncă suplimentară pentru un continent îmbătrânit și, mai ales în zilele noastre, un plus de securitate în fața amenințărilor din Est.

În același timp, aderarea de noi state generează sau adâncește probleme la nivelul alianței, legate de dosarul agricol (foarte sensibil economic și politic), de finanțarea regiunilor mai sărace (noii veniți au un nivel de dezvoltare mai scăzut și necesită fonduri de coeziune, care se formează prin reducerea sumelor alocate actualilor beneficiari) sau de libera circulație a forței de muncă, cu efecte sociale (citește: xenofobie) în țările din Vest.

Când analizăm efectele lărgirii UE, nu trebuie să ne oprim doar la cele financiare (sunt pierderi clare pe termen scurt), la blocarea unor investiții majore în diferite zone ale Alianței (în general în Sud și Est) sau la o modestă creștere a nivelului de trai din cauza cheltuielilor suplimentare în perioada următoare. O UE mai mare (are deja 450 de milioane de cetățeni și este a doua putere economică a planetei după SUA) va genera o poziție geostrategică superioară, va conferi o capacitate de negociere mai ridicată (mai ales în relațiile cu SUA și China) și va beneficia de o forță militară puternică și experimentată după aderarea Ucrainei.

Nu trebuie neglijată lărgirea pieței interne și, mai ales acum, creșterea capacității tehnologice într-o competiție foarte dură cu liderii planetei (SUA și China). Politicile UE trebuie să vizeze atenuarea pierderilor, dar și evitarea abuzurilor la care beneficiarii de fonduri de coeziune sunt tentați să recurgă (Recunoașteți puțin România?) Aceasta presupune o mai mare flexibilitate la Bruxelles în promovarea de directive (legile europene), adoptarea lor și urmărirea respectării prevederilor acestora. În esență, toate statele membre ale Alianței să fie mulțumite sau supărate în cam aceeași măsură de funcționarea UE.

Astfel, dezvoltarea Alianței actuale s-ar putea încheia prin formarea Statelor Unite ale Europei, o organizație multistatală de nivelul SUA sau Chinei și care să asigure siguranță (există o Rusie amenințătoare) și prosperitate cvasigenerală.

Pierde sau câștigă România în condițiile atragerii altor state în UE, inclusiv vecinele Ucraina și Moldova? Pe termen mediu și lung, categoric da, măcar sub aspectul siguranței, dezvoltării și atractivității în zona investițiilor. Pe termen scurt, am putea pierde fonduri nerambursabile în favoarea noilor veniți, dar trebuie să ne amintim de cei care ne-au creditat cu încredere din 2007.