O problemă a fost ridicată de un dictator disperat (Putin), acceptată din pragmatism economic de liderul absolut al Chinei (Xi), ca subiect de discuție, și a trezit interesul șefului administrației SUA (Trump), dintr-un motiv necunoscut pentru mine, dar cred că și pentru el. Ca să abată discuția privind carnagiul din Ucraina și să intre în grațiile americano-chineze (adică să-și salveze pielea), Putin propune o nouă împărțire a sferelor de influență (citește: dominație), prin care Rusia (dictatorul, nu poporul), pune la bătaie resursele federației (minerale, energetice, agricole, forestiere etc.), Xi câștigă, iar Trump are un nou subiect excentric de discurs.

Acești ”bolnavi care ne conduc” (am preluat titlul unei cărți de succes) se joacă cu destinul planetei și al celor opt miliarde de oameni. Oribil.

În momentul apariției acestui articol, întâlnirea dintre cei trei va fi încheiată și sper că rezultatul va fi doar spectacol.

Împărțirea planetei între puterile momentului datează din perioada antică (Egiptul, Imperiul Persan, Imperiul Roman și alte națiuni războinice), s-a extins în perioada colonială (Spania, Franța, Marea Britanie și chiar Portugalia sau Belgia și-au adjudecat lumea a treia) și a căpătat forma modernă după 1945, când doi jucători (SUA și URSS) dirijau practic toate continentele.

În esență, sub aspect juridic, se înlocuiește ”forța dreptului”, conform Cartei ONU și acceptată de membrii organizației, cu ”dreptul forței”, utilizat de regimuri autocrate.

Împărțirea Est-Vest, sub amenințarea arsenalurilor nucleare, sub forma alianțelor politico-militare (Pactul de la Varșovia/NATO), dar și economice (CAER/UE), masca foarte puțin confruntarea URSS-SUA și s-a manifestat până la prăbușirea URSS-ului.

Sub aspect strict economic, resetarea ordinii mondiale nu cred că este posibilă decât în zone marginale și cu efecte limitate în timp și spațiu. O nouă Ordine Economică Mondială (titlul îmi aparține) nu poate fi promovată decât declarativ de Putin, obligat de realitatea piețelor mondiale (de care China este total dependentă), și de Xi, dar la un nivel foarte limitat, și va fi refuzată total de Vest, inclusiv de SUA (aberațiile lui Trump nu contează în economia mondială). Mai mult, UE (a doua economie mondială), la care se adaugă UK, Canada, Australia, Japonia etc. (deci democrațiile veritabile), nu va accepta niciodată o economie mondială impusă de regimuri dictatoriale.

Există totuși o amenințare globală majoră și imediată (despre care nu se vorbește pe la noi) la adresa reglementărilor internaționale legate de comerțul mondial, accesul la resurse și rute de transport, tehnologie sau finanțarea dezvoltării statelor. Avântul fără precedent al tehnologiilor de vârf (IA, robotică, biotehnologie etc.) oferă soluții deosebite în rezolvarea problemelor umanității (în sănătate, educație, producție, cercetare etc.), dar a facilitat și dezvoltarea unei aristocrații tehnice (termenul s-a încetățenit) în statele democratice, dar care atacă și dictaturile.

Acești noi aristocrați au dobândit putere financiară, administrativă, diplomatică, legislativă etc. și dovedesc un apetit ridicat pentru implicarea (citește: subordonarea) în politicile statale. Să ne îndreptăm spre un superstat tehnologic în Vest, la care s-ar alia cu mult entuziasm și dictaturile?

Consider că o nouă ordine economică mondială, care să ignore reglementările internaționale actuale, poate fi rezultatul manifestării ambițiilor magnaților tehnologici. Șansele sunt reduse, dar nu pot fi ignorate. Iar contracararea acestei amenințări trebuie făcută prin mai multă cooperare (alianțe) la nivel zonal și mondial, nu prin suveranism, printr-o integrare economico-socială mai mare și chiar prin formarea Statelor Unite ale Europei.

Viitorul economiei mondiale sună bine prin prisma unei dezvoltări fără precedent a științei, tehnologiei și punerii lor în practică. Forța economică a unui număr foarte mic de superbogați poate fi împiedicată să se extindă în zona politico-administrativă, pentru că interesele noilor aristocrați vin deseori în conflict cu reglementările democratice și libertățile cetățenești.

Sunt îngrozit de un scenariu asemănător celui imaginat de Orwell în „1984”, prin care să se ofere pâine și circ (tehnologia o permite fără probleme), în schimbul liniștii pe care conducătorii o doresc permanent. Puțin probabil, dar posibil.