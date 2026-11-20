În permanență trebuie să raportăm acțiunile noastre la costurile și beneficiile pe care le aduc. Vreau în acest mic articol să mă refer la prețul pe care națiunea, dar și fiecare dintre noi, trebuie să îl plătească pentru nepriceperea (sunt foarte blând cu acest termen) celor care ne conduc la toate nivelurile, dar mai ales în cazul celor din poziții de decizie națională.

Peste tot în lume găsim ciudați în postură de conducere (Trump și politica sa tarifară sunt exemplul momentului), ale căror acțiuni sau idei șocante influențează viața concetățenilor și chiar a întregii planete (Putin, Kim, dar și Trump sau Xi).

Mă voi referi la țara noastră, dar nu pot să nu fac mici trimiteri și la alte națiuni care se bucură de conducători slabi ajunși la butoane. Lipsa de criterii dure de promovare, după valoarea reală, este o lipsă majoră a democrației în întreaga lume (în cazul dictaturilor, situația este infinit mai grea) și permite strecurarea în poziții de decizie a celor fără calificare, cu noroc și gură mare.

La noi, fabricile de diplome au facilitat enorm dezvoltarea rezervei de cadre și a pretenției falșilor calificați la poziții de decizie, generând, ca și ”Ștefan Gheorghiu” până în 1990, o pleiadă de conducători de râsul-plânsul.

Winston Churchill spunea, în maniera sa brutală: „Alegeți proști și vă minunați de dezastru”. Parcă ar fi făcut o călătorie în timp până în zilele noastre. Conducători slabi și mulți sunt rețeta eșecurilor pe multe planuri, pe termen lung, și nu trebuie să ne resemnăm în stilul nostru, după vorba din bătrâni care spune că „unde nu este, nici Dumnezeu nu cere”. Nu, trebuie să-i trimitem la locul lor în societate, pentru că există locuri de muncă pentru toți.

Cum îi recunoaștem că sunt slabi și nepricepuți, deși propaganda politico-administrativă îi prezintă altfel decât sunt? Destul de simplu. Iau decizii ce se dovedesc proaste într-un procent anormal de mare, nu au viziune pe termen scurt și mediu (pe termen lung ar însemna să fie genii), sunt incapabili să se adapteze schimbărilor atât de rapide ale momentului actual, sunt obsedați de menținerea funcției, sunt permanent surprinși de fenomenele economico-sociale, caută vinovați pentru greșelile proprii și nu le recunosc, fug de răspundere etc.

Efectul unei conduceri majoritar necalificate la nivel central îl observăm în ratarea oportunităților la nivel mondial (relocarea afacerilor din China și Marea Britanie, pregătirea pentru reconstrucția Ucrainei etc.), în amânarea valorificării resurselor minerale și energetice (neferoase, grafit, potențial hidro), investiții uitate în industria militară (cu o piață imensă acum), lipsa de inițiativă în valorificarea producției agrozootehnice (exportăm materie primă în special) și pierderi financiare mari la aproape toate contractele externe ale statului (prostie sau șpagă?).

Nici la nivel local nu stăm bine. Sunt la modă telegondolele. Toți investesc în acest sens. Primarul iubește fotbalul. Avem stadion și echipă. Pavelele arată bine. Se umple țara cu ele etc. Ca exemple ale viziunii conducătorilor.

Vârful de lance al dezvoltării în aceste momente și pe o perioadă lungă este cercetarea, unde alocăm cam cel mai redus procent din PIB la nivelul UE. Și avem resurse umane care sunt nevoite să se ”exprime” afară. Chiar și așa, contribuția firmelor din sectorul IT a crescut de la 0,5% la 8% din PIB în două decenii. Nu inspiră asta pe decidenți când votează bugetul?

Vestul Europei s-a trezit în urma șocului generat de războiul din Ucraina, de politica imprevizibilă dusă de Trump, dar și de evoluția inteligenței artificiale din ultimii ani și a renunțat la suprareglementări și birocrație.

De ce nu copiem modelele de succes? Nu ne duce capul? Rămânem la coada Europei sau stăm la masa bogaților din UE? Noi decidem prin reprezentanții noștri.