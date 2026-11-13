N-ai economist, vine Dan

Regiunea de Nord-Est a României, unde se află și județul Suceava, este considerată cea mai puțin dezvoltată parte a țării (un mod elegant de a înlocui termenul de „săracă”) și se numără printre cele cinci zone din coada ierarhiei UE sub aspect economic, al infrastructurii sau al investițiilor.

Această poziție nefericită are efecte sociale grave, de la migrația forței de muncă, peste media națională, până la un grad foarte ridicat de analfabetism funcțional.

În general, refuz să găsesc justificări în ”greaua moștenire”, dar, în cazul subdezvoltării, trebuie să accept și această explicație. Ieșirea din această zonă de subdezvoltare presupune politici naționale și ale UE (mai implicată concret decât România prin programele de coeziune europeană), dar și o implicare mult mai agresivă a autorităților locale în atragerea de investiții în infrastructură, acordarea de facilități pentru cei dispuși să deruleze afaceri în județ și, de ce nu, un lobby permanent la centru (București și chiar Bruxelles), în favoarea Sucevei.

Mă întreb și vă întreb: cine are capacitatea și dorința reală să promoveze interesele județului, dar și ale fiecărei localități?

Politicienii suceveni excelează în a adresa mulțumiri fierbinți zeilor din București pentru includerea județului într-un program național (în acest moment se derulează cel mai important proiect pentru Moldova, autostrada A7), dar nu au deranjat practic niciodată centrul cu cereri specifice zonei, așa cum au făcut cei din Iași pentru A7 și A8.

Cunosc bine urgențele zonei, dar au o frică imensă să le susțină la București, pentru că ar putea supăra pe cineva, iar listele de candidaturi primesc binecuvântarea finală la centru. Dar sunt iubitori de Suceava și Bucovina la nivel maxim.

Folclorul politic local ne vorbește despre un etern deputat de Suceava (care trece oficial prin județ doar o dată la patru ani, în campania electorală), cu un talent și o eficiență deosebite în deschiderea ușilor la ministere și agenții naționale pentru reprezentanții autorităților locale.

Nu contest puterea sa de convingere, dar, personal, nu am auzit de promovarea unor proiecte majore nici măcar în comuna natală, ci doar de atragerea de fonduri pentru un drum, o școală, un teren de sport etc. Dar este mult mai mult decât reușesc ceilalți reprezentanți.

Întrebarea este: cine sprijină județul pe plan economic, social sau administrativ? Deși urmăresc viața politică, nu pot face trei-patru nominalizări reale.

Dacă analizăm lobby-ul făcut în zona economică, cel mai necesar într-un județ dezindustrializat și cu un turism făcut de amatori puțin talentați, rezultatele tind spre zero.

Cine face o campanie de informare și promovare pe plan intern și extern? Cât de cunoscut este județul și cât de cunoscut este potențialul său în afara țării? De ce nu sunt reprezentate localitățile județului în fața posibililor investitori prin intermediul Camerei de Comerț și Industrie, al ambasadelor etc., măcar în Europa?

Credeți că sunt suficiente două-trei participări la târguri cu afinată (foarte bună) și dansuri populare? Nu. Firmele mici și mijlocii nu au compartimente de prospectare a pieței (la marginea UE, nici măcar cele importante), iar județul va rămâne, în cel mai bun caz, într-o zonă gri a investițiilor și dezvoltării.

Unde sunt parcurile industriale promise în campania electorală? Am rămas doar cu cel din Siret. Când vom avea zona liberă atât de lăudată și apoi uitată?

Fără o dezvoltare a producției generatoare de taxe și locuri de muncă, vom fi în continuare ruda săracă a Europei, iar liderii se vor mândri cu câțiva kilometri de asfalt sau de pavele.

Puțin, jenant de puțin.

Este evidentă o lipsă de personal calificat în promovare și atragerea de investiții. De ce nu angajați firme de consultanță (inclusiv din afară), specializate în domeniu? Sunteți prea mândri sau nu considerați acest lucru necesar?

Ca să nu fiți acuzați de orgolii prostești, copiați modul de promovare din statele dezvoltate, unde un conducător apreciat deleagă rezolvarea sarcinilor către specialiști sau angajează firme cu experiență. Toată lumea are de câștigat, inclusiv liderii momentului.

Avem șanse? Nu prea cred. Nu mă întrebați de ce.