N-ai economist, vine Dan!

Voi aborda un subiect pe care nu credeam că voi fi nevoit, în realitatea curentă, să îl abordez, respectiv voi prezenta „fața urâtă a SUA”, și nu doar în zona politicilor economice.

Am fost și rămân un admirator al SUA și le recunosc meritul deosebit în promovarea democrației în lume și în blocarea expansionismului comunist, în promovarea economiei mondiale și a cercetării, în dezvoltarea tehnologică, în construirea de instituții internaționale (ONU, spre exemplu), care au asigurat un climat de pace în mare parte din perioada scursă după 1945 (permanent în Europa, până la invazia Rusiei), și chiar pe plan cultural (cinematografie, muzică etc.).

Politica administrației actuale, despre care sper că se va încheia cu mai puține lovituri date democrației, aliaților și prestigiului națiunii americane, vreau să o consider un capitol pasager, care se va sfârși odată cu mandatul acestui lider ciudat, excentric, atipic (adăugați dumneavoastră alte calități și înjurături). Istoria a înregistrat permanent accidente, inclusiv în cazul statelor dezvoltate pe toate planurile și cu tradiții democratice (Germania, Italia, Spania etc.), iar SUA nu puteau să le evite la nesfârșit.

Imaginea urâtă a Americii din zilele noastre a fost generată de acțiunile și declarațiile administrației Trump referitoare la războiul din Ucraina sau la cel din Orientul Mijlociu, la dorința de anexare a Groenlandei sau de alipire a Canadei la SUA ori de aplicare a unor tarife vamale aberant de ridicate la importuri, inclusiv la cele din țările considerate aliate. Iar violența cu care își impune cerințele aberante îi îndepărtează și pe cei mai apropiați parteneri, iar prestigiul mondial, atât de greu de câștigat și de menținut, se topește în ritm alert.

Nici măcar postura de „asasin economic”, de care SUA erau acuzate în perioada Războiului Rece (în zilele noastre, China a preluat această atitudine în politica externă și o aplică cu mult mai mult succes în Africa, Asia și chiar America Latină, considerată în mod tradițional ”curtea din spate” a SUA), nu o regăsim.

Relațiile transatlantice au căzut la cel mai jos nivel postbelic, monarhiile din Golf caută alți aliați (inclusiv Ucraina sau Israelul), amenințările dictatorilor (din Rusia, China, Iran etc.) la adresa democrațiilor din Extremul Orient (Taiwan, Japonia, Filipine etc.) sunt încurajate de atitudinea ambiguă și oscilantă a SUA, iar economia mondială suferă puternic din cauza lipsei de coerență geopolitică.

Personal, și sper să mă înșel, consider că această perioadă se aseamănă, pe plan mondial, cu cea premergătoare războaielor mondiale, care au avut motivații economice drept cauze principale. Pune SUA democrația clasică între paranteze? Până la încheierea actualului mandat prezidențial, da.

Efectele economice ale politicii urâte a SUA, pentru că specificul rubricii mă obligă să le amintesc, sunt masive, fără a exista o perspectivă clară asupra viitorului economiei mondiale. Bursele sunt derutate și reacționează emoțional, mai degrabă decât rațional. Loviturile dintre marii actori economici (embargouri, tarife vamale, limitări cantitative la import-export, licențe condiționate, blocarea rutelor comerciale etc.) au devenit o regulă.

Investițiile în viitor, din rațiuni economice, stagnează (cu excepția celor în apărare), migrația din cauze economice crește, instituțiile internaționale care reglementează piața și-au pierdut capacitatea de a impune regulile universal acceptate (din cauza atitudinii SUA și a lui Trump față de acestea), iar economiile statelor puțin dezvoltate vor fi primele care vor deconta aberațiile actuale din economia mondială.

Personal, sunt îngrijorat (cel puțin) de poziționarea României față de ”partenerul strategic” și de acțiunile sale. Partener, dar avem nevoie de vize pentru a-l vizita. Prefer UE și relațiile cu membrii alianței, mult mai predictibili și conduși după reguli pe care le-am acceptat și noi. Cred, după umila mea opinie, că trebuie să participăm în primul rând la negocieri comune UE-SUA. Ambiguitatea nu face bine, mai ales într-o relație cu un partener instabil. Greșesc?