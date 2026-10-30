N-ai economist, vine Dan

În fața Vestului, noi, românii, avem un complex de inferioritate, cum am avut permanent în istorie față de imperiile puternice care ne înconjurau. Nu îmi propun să analizez motivația acestui sentiment cvasi-național, pentru că nu este în specificul rubricii, dar cred că este normal să mă refer la modul de reflectare a sa în zona economică.

Ca să fiu mai concret în afirmații, vreau să încep cu o întrebare (mai mult retorică), respectiv: ne cerem drepturile sau cerșim pomană? Mă refer, evident, la relațiile cu UE și NATO, în primul rând, dar și cu alți parteneri (inclusiv strategici), de care ne leagă colaborări economice, politico-diplomatice, investiționale, sociale, culturale etc.

Ne prezentăm poziția și ne susținem cerințele realiste în mod demn sau ne rugăm să fim sprijiniți permanent, să fim iertați de greșeli (incredibil de frecvente) și să promitem ascultare și îndreptarea erorilor?

Aderarea la UE a adus avantaje considerabile pe plan economic, iar cea la NATO ne-a adus o garanție suplimentară imensă pe planul securității sau politico-militar (chiar și economic, prin colaborare în dotarea armatei). Apartenența la cele două alianțe a adus, normal, și obligații conform statutului lor, valabile pentru toți membrii (uneori, urmărirea achitării de obligații s-a făcut mai intransigent decât pentru alte țări). Reacția cetățenilor la impunerea condițiilor din statutul alianțelor denotă o clară lipsă de informare (și chiar dezinformare ticăloasă, finanțată obscur), fapt care generează opinii diferite, aberații și temeri privind viitorul națiunii.

Românii nu fac deosebirea dintre drepturi și pomeni, între obligații statutare și impuneri abuzive sau între membru cu drepturi depline și tolerat de moment. Nu s-a reușit (și nici nu prea s-a încercat) prezentarea consecințelor aderării la alianțe de către aparatul de promovare al statului, dar nici de mass-media (nu face rating).

Varianta ar fi lecturarea statutului celor două alianțe. Există și în limba română și nu durează mult parcurgerea textelor. Dacă vrem să ne pronunțăm despre organizații, să o facem în cunoștință de cauză.

Consecințele necunoașterii drepturilor și obligațiilor statutare ale statelor membre se împart în două mari categorii (cu multe variante), respectiv atitudinea slugarnică față de ”poarta de la Bruxelles” sau respingerea brutală și nătângă (eurosceptici sau vânduți Estului) a tot ce vine din Vest (exceptând fondurile nerambursabile). Aceste atitudini diametral opuse sunt, în realitate, extremiste, ne blochează integrarea reală a țării sub toate aspectele și amână (până când?) momentul în care vom fi cetățeni europeni în puterea cuvântului. Și asta în condițiile în care avem dreptul la verticalitate după ce secole am fost în poziția ghiocelului.

Acest drept la verticalitate este susținut nu doar prin prevederile Tratatului de aderare, ci și printr-un sprijin concret financiar pentru integrare. Fondurile nerambursabile, împrumuturile cu dobândă simbolică sau investițiile din partea membrilor alianței (peste 70% din total) au determinat dezvoltarea economică (exporturile au crescut de 11 ori din 1990), creșterea nivelului de trai, vizibilă în aproape toate localitățile, și schimbarea aspectului general al României (autostrăzi, aeroporturi, un număr imens de locuințe noi sau modernizate, un parc de mașini la nivel european etc.).

Și partenerii UE au beneficiat de aderarea României prin faptul că suntem o piață de desfacere bună, emigrația ilegală s-a diminuat, investițiile sunt profitabile și capacitatea de negociere a alianței crește (vezi tratatele economice cu parteneri din Asia, America de Nord sau America Latină etc.). Principiul win-win (câștigă ambii parteneri) se realizează.

Atitudinea normală a cetățenilor și a conducerii statului ar trebui să fie demnă în relațiile cu membrii alianței. Să mulțumim pentru sprijin, să îndeplinim așteptările lor (să construim autostrăzi, nu telegondole) și să ne revendicăm statutul de europeni egali în drepturi în mod decent și să ținem minte o realitate eternă, respectiv: în lume nu există iubire, doar interese. Iar dacă interesele sunt comune, avem progres și relații favorabile.