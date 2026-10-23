N-ai economist… vine Dan!

Evenimentele generate de agresiunea Rusiei în Ucraina și de extinderea acestora în Orientul Mijlociu (la Moscova s-a ordonat Hamasului măcelul din Israel!) au produs tulburări masive în economia mondială.

Trebuie să analizăm cât de puternică/fragilă este economia planetară, în ciuda sau poate datorită dezvoltării sale excepționale, cât de dependentă este de politicile țărilor mari și cum am putea depăși, fără „mari pierderi”, blocajele de moment.

Tehnologia de vârf actuală, sofisticată și complexă, este foarte dependentă de minerale „sensibile” (pământuri rare, litiu, cobalt, nichel etc.), de cipuri foarte avansate, de asigurarea unei finanțări masive, de rute de aprovizionare sigure (cu energie, componente etc.) sau de eliminarea embargourilor, ca să mă refer doar la câteva dintre „schemele” de blocaj ale progresului.

Numai din cele de mai sus rezultă că economia mondială are multe „puncte slabe”, poate fi prea ușor afectată de acțiunile „excentrice” ale unor lideri total imprevizibili (ca să fiu decent!) și necesită un efort global permanent pentru a o menține în dezvoltare.

Tehnologia (ca parte a economiei în avânt) a răspuns și continuă să răspundă, în mod accelerat, necesităților cetățenilor, făcând existența umană mai ușoară, dar necesită fonduri imense pentru dezvoltare. Este puternică, capabilă, dar are „pretenții”!

Nebunia (nu am găsit alt termen!) liderilor a demonstrat fragilitatea economiei mondiale, dependența sa de condițiile geopolitice și chiar militare, dar și risipa imensă (trilioane de euro!) pe care acești „bolnavi care conduc” au provocat-o omenirii!

Iar resursele irosite au fost și sunt „furate” din programele de dezvoltare tehnologică, de sănătate, educație sau de reducere a sărăciei.

Fragilitatea economiei determină, paradoxal, și deschiderea de „noi căi” de dezvoltare pe plan tehnologic, precum și conștientizarea „factorilor” politici și economico-financiari cu privire la necesitatea alocării de fonduri pentru alternative la soluțiile „clasice”.

Cel mai elocvent exemplu de succes (masiv!) este creșterea utilizării „soarelui și vântului” în producția de energie electrică (produc mai mult decât cărbunele!).

Intervențiile barbare (iar nu am găsit alt termen!) blochează pentru un timp evoluția economiei mondiale, determină costuri suplimentare mari, dar nu reușesc să ne mențină în zona lor de „interes” (citește: dependență!).

Și aceste ingerințe (termen elegant!) contribuie la dezvoltarea în „salturi” a economiei, lucru absolut firesc, cu creșteri, stagnări și chiar recesiuni.

Din cele de mai sus rezultă, direct și indirect, că o dezvoltare puternică, într-o competiție intensă, care să „antreneze” cât mai multe zone ale planetei (evitându-se astfel și migrația economică tot mai intensă!), nu poate avea loc decât în condiții de pace.

Dezvoltarea tehnologică în timp de război (vezi Ucraina!) este o realitate, dar este destinată apărării vieții cetățenilor și mai puțin creșterii nivelului de trai (cel puțin până la încetarea agresiunii!).

Dezvoltarea economico-socială (nu pot fi separate cele două obiective, dacă vrem pace socială!), în primul rând prin „vârful său de lance”, cercetarea-dezvoltarea, are de îndeplinit multiple și dificile obiective în slujba omenirii.

În domeniul sănătății, eradicarea bolilor pentru care există tratamente, promovarea unor soluții inovatoare pentru maladiile considerate până acum incurabile (cancer, boli psihice etc.) și dezvoltarea rețelelor sanitare, pentru facilitarea accesului tuturor la medic, sunt obiective care pot fi realizate pe termen mediu.

Problemele generate de sărăcie și subdezvoltare, printr-o reală globalizare (nu fugiți de termen!) a producției, transportului și comerțului… Economia mondială le poate rezolva! Creșterea nivelului de trai, material și spiritual, presupune o dezvoltare economică continuă, atât cantitativă, cât și calitativă. Și sunt multe alte cerințe ale omenirii, probleme pe care coexistența pașnică le poate rezolva!

Este și România beneficiară a dezvoltării economice puternice și, totodată, afectată de problemele economiei mondiale? Da! Datorită păcii și apartenenței la cele două alianțe, una economică și politică, iar cealaltă politico-militară (UE și NATO), efectele sunt diminuate, dar există (în afara alianțelor eram la nivelul vecinilor din Est, nu credeți?!)!

Securitatea națională și dezvoltarea sunt asigurate pe deplin într-o posibilă construcție europeană viitoare (Statele Unite ale Europei). Va fi? O doresc românii? Eu, da!