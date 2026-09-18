N-ai economist… vine Dan!

Perioada postbelică în Europa a fost marcată, până în 1990, de existența a doi poli de putere (sau „umbrele nucleare”, dacă vreți), separați de Cortina de Fier. Liderii acestor poli (alianțe) erau URSS în est și SUA în vest, respectiv regimuri dictatoriale și democratice, care se manifestau diferit sub toate aspectele, inclusiv pe plan economic.

Dispariția URSS ca entitate statală și retrogradarea sa din calitatea de superputere (militară, nu economică) a lăsat Europa cu un singur actor geostrategic dominant, SUA, pe plan militar și politic, pentru că, în vest, americanii nu erau cuprinși în alianța economică a continentului (UE acum).

În acest moment, SUA (și nu doar din cauza politicii externe a lui Trump) își îndreaptă atenția spre Asia-Pacific (China e marele concurent) și începe o retragere militară parțială din Europa, dar și o relocare punctuală la nivelul alianței NATO, cerând partenerilor un efort financiar crescut pentru înarmare (până la 5% din PIB).

Cât de mult se retrag SUA din Europa, care sunt efectele geopolitice asupra continentului și statelor sale și, conform specificului acestei rubrici, cum sunt afectate economiile americană și europeană de această decizie politică strategică?

Pentru că vor fi consecințe majore economice de ambele părți, dezechilibrul balanței comerciale UE-SUA din prezent se va modifica (în ce sens?). Iar unitatea în diversitate a Vestului va suferi.

Să fiu mai explicit prin exemple: exporturile industriei militare americane către Europa vor fi afectate (înarmarea Europei se va face, în primul rând, prin comenzi interne). Importurile energetice (gazul lichefiat) vor fi din mai multe surse, pentru a nu deveni dependenți de SUA prea mult (exemplul cu Rusia este o lecție). Rețelele sociale americane vor fi concurate de societăți similare europene (inclusiv prin rețelele satelitare de transmisie) etc.

Exporturile UE către SUA (autoturisme, produse agroalimentare, articole de lux etc.) sunt deja sancționate de o politică tarifară marca Trump, care a afectat brutal piața. Nu vom mai avea aceeași colaborare transatlantică ca până în 2025 (la venirea lui Trump la Casa Albă) sau este doar o situație de moment (până pleacă Trump de la Casa Albă)? Greu de anticipat, dar Europa s-a trezit și vrea să dovedească că este a doua putere economică a lumii și trebuie să devină un actor pe plan militar și politic, conform acestei realități.

Dezechilibrul comercial în favoarea Europei a fost una dintre cauzele nervozității lui Trump (justificată), dar o politică tarifară anticomercială (prin nivelul tarifelor) nu este o soluție și nu poate decât să accentueze animozitățile.

Mai mult, politica de vasalizare (preluarea Groenlandei, agresivă, spre exemplu) a făcut ca sentimentele antiamericane să ajungă la un nivel nemaîntâlnit, fapt care se reflectă și pe plan economic, pe termen mediu și lung (după ieșirea lui Trump din scena politică mondială).

De ce liderii politici au un rol atât de mare într-o societate democratică este pentru mine un mister. De ce nu funcționează controlul reciproc al puterilor în stat?

Cine câștigă din cearta transatlantică? Puțin Rusia (visul ei permanent de a dezmembra NATO) și masiv China, care vrea să exploateze momentul economic și nu numai.

Sper ca țările europene să nu înlocuiască SUA cu China (democrația cu dictatura), iar locul rămas liber după retragerea americană (eu sper că doar temporară) să-l ocupe ele însele.

Avem valori majore comune și merită să continuăm programul excelent de colaborare pus în practică după 1945. Să vă întreb, ce face România în această dispută? Mai bine nu.