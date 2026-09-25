N-ai economisit, vine Dan…

Din zorii istoriei, cuceririle sunt un capitol important în preocupările conducătorilor, pentru că aduc bogății nemuncite, acoperă lipsurile generate de recolte foarte slabe (pentru unele popoare iubitoare de incursiuni războinice exista un singur cuvânt pentru jaf și seceriș) și permit extinderea statului propriu asupra altor popoare plătitoare de impozite.

În epoca modernă și contemporană asistăm la cuceriri mai sofisticate prin atracție (nivel mai ridicat de trai pentru cetățeni, asigurarea siguranței naționale, investiții creatoare de locuri de muncă și chiar o cultură cu priză la public), dar care nu au anulat vechile obiceiuri agresive (amenințarea, șantajul și chiar agresiunea militară).

O formă de cucerire eficientă și fără distrugeri sau victime, inventată de americani și preluată, îmbunătățită pe larg de chinezi, este asasinatul economic. În esență, prin investiții și împrumuturi atractive, dar garantate cu rezerve naturale sau facilități de transport (porturi, căi ferate etc.), o țară slabă, dar doritoare de dezvoltare, este prinsă în pânza de păianjen a asasinului economic (recunoașteți Rusia din acest moment în relațiile cu China?).

Din perspectiva țării în ofensivă, justificarea este dată de necesitatea lărgirii pieței de desfacere, accesul mai facil la materii prime și energie, siguranța rutelor de transport și, pe plan general, o poziție superioară pe plan geopolitic, cu efecte foarte pozitive și pe termen lung.

Unul dintre efectele dezvoltării tehnologice și, implicit, al creșterii productivității la care asistăm este și o ofertă suplimentară de bunuri și servicii pe care piața internă nu le poate absorbi, iar economiile exercită o presiune crescândă asupra politicului pentru o implicare mai activă în promovarea exporturilor. Este o realitate de care nu putem să ne ascundem. Trebuie să ne adaptăm la înfrățirea mediului economic cu clasa politică și să sperăm că se vor găsi căi de mijloc, căi de aur, care să adapteze rezonabil interesele finanțatorilor cu ale cetățenilor, într-un climat pașnic.

În mod categoric, modalitatea preferabilă de cucerire de noi piețe este cea pașnică, prin atragerea și cointeresarea noilor consumatori (dar și furnizori, cât mai mult posibil), prin prețuri, calitate, fiabilitate, dar și brandul de țară (exemplu: Japonia sau Germania excelează sub acest aspect).

Se investește mult în atracția spre produs, producător sau națiune (lucrul nemțesc este o garanție). Războiul competitivității ar trebui să fie singura confruntare pe planetă, dar…

Cucerirea pe plan militar (Rusia), șantajul și condiționarea livrărilor (China), războiul tarifar (SUA), boicotul comercial și blocarea rutelor comerciale sunt, din păcate, la ordinea zilei.

Impunerea violentă pe plan economic și geopolitic nu poate continua mult. Marile puteri și liderii lor autocrați nu se pot manifesta brutal (au înlocuit forța dreptului cu dreptul forței) fără a genera o catastrofă mondială (cel mai rău scenariu), iar țările democratice trebuie să-și promoveze interesele.

Adaptarea este o soluție pe termen scurt, iar reacțiile tardive și timide față de acapararea planetei de către regimurile dictatoriale sunt o greșeală fatală. Împreună (alianțe puternice), putem bara alunecarea lumii moderne spre dictatură universală.

Trebuie să conștientizăm și faptul că cuceririle actuale sunt determinate fundamental de progresul tehnologic, de apariția aristocrației tehnice foarte bogate și agresive și chiar de dezvoltarea unei noi ideologii în sprijinul elitelor nou formate (vezi Elon Musk, Peter Thiel etc.). Consider că bararea acestor noi conducători în marșul lor spre puterea politică (pe cea economică au câștigat-o) trebuie să fie o preocupare mondială, după eliminarea de pe scena geopolitică a dictatorilor barbari actuali.

Cine poate să o facă? Nu am răspuns. Dumneavoastră?