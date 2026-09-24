O inițiativă culturală pornită din pasiune în județul Suceava a primit recunoaștere la nivelul întregii regiuni de dezvoltare nord-est. Muzeul Radioului din Siret a fost distins cu Premiul de Excelență în Turism 2026, în cadrul Galei Turismului „Descoperă Nord-Est”, care a avut loc, miercuri, la Centrul Cultural Județean „Dimitrie Cantemir” din Vaslui.

Distincția a fost acordată de Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est, prin Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est și Centrul Regional de Studii Nord-Est, în cadrul unui eveniment care a reunit profesioniști din industria turismului, autorități locale, antreprenori, reprezentanți ai mediului academic și ai mass-media.

Muzeul Radioului din Siret a câștigat Premiul de Excelență în Turism 2026

Deși este o instituție muzeală relativ tânără, Muzeul Radioului din Siret s-a integrat în rândul inițiativelor care contribuie la creșterea atractivității turistice în regiunea nord-est. Palmaresul muzeului include sute de aparate de radio vechi, restaurate cu migală și readuse la viață, mii de ore de muncă dedicate conservării tehnologiei de altădată și o comunitate formată din vizitatori din Siret, din toate colțurile României și din străinătate, copii, colecționari, artiști, diplomați, profesori și voluntari.

Fondatorii și promotorii acestui proiect cultural de succes – Florin Gusul Procopie, Doru Costea, Ioan Mateiciuc și Alina Ramona Butnariu – au transmis public mulțumiri comunității și celor care au transformat muzeul într-un spațiu viu. Reprezentanții instituției au subliniat, de asemenea, importanța sprijinului instituțional și privat primit, în special Primăriei Siret și Rotary Club Suceava Cetate, ale căror încredere și susținere au fost esențiale pentru dezvoltarea muzeului. „Uneori, o poveste începută din pasiune ajunge să fie auzită mult mai departe decât ți-ai imaginat. De la Siret, de pe scena Galei Turismului «Descoperă Nord-Est», semnalul nostru se aude tot mai departe”, au transmis reprezentanții muzeului. Sub sloganul „Oprește timpul, descoperă povestea!”, echipa Muzeului Radioului îi invită la Siret pe toți cei care vor să descopere o pagină fascinantă din istoria telecomunicațiilor și a sunetului.

Muzeul Radioului din Siret a câștigat Premiul de Excelență în Turism 2026