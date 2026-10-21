Tradițiile din Moldovița, din Bucovina, au ajuns în Țara Soarelui Răsare, într-un dialog cultural care a adus mai aproape publicul japonez de frumusețea artei populare românești.

Măiestria încondeierii ouălor, frumusețea costumului popular și farmecul folclorului românesc au trecut granițele țării și au ajuns până în inima Japoniei.

Muzeul Ouălor „Lucia Condrea” din Moldovița a fost reprezentat la o serie de evenimente culturale desfășurate la Tokyo de prof. Otilia Mahu, care predă la Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” din Câmpulung Moldovenesc, fiica artistei Lucia Condrea, alături de fiicele sale, Ioana și Iustina.

Evenimentele au avut loc la sediul Ambasadei României în Japonia și la Universitatea Shirayuri, oferind publicului japonez prilejul de a descoperi o parte din patrimoniul cultural românesc, prin prezentări, demonstrații practice și întâlniri dedicate tradițiilor și meșteșugurilor autentice.

Muzeul Ouălor „Lucia Condrea” din Moldovița, ambasador al tradițiilor românești la Tokyo

Arta încondeierii ouălor, între tradiție și identitate culturală

Un loc central în cadrul manifestărilor l-a ocupat arta încondeierii ouălor, meșteșug cu rădăcini adânci în cultura Bucovinei și în tradițiile comunității huțule.

Prin demonstrațiile practice susținute, reprezentantele Muzeului Ouălor „Lucia Condrea” au dezvăluit publicului japonez frumusețea acestui meșteșug, în care fiecare motiv, fiecare linie și fiecare culoare poartă amprenta răbdării, a migalei și a sensibilității artistice.

Prof. Otilia Mahu a prezentat tradiția închistririi ouălor la huțuli și a făcut cunoscut, virtual, Muzeul Ouălor „Lucia Condrea”, o modalitate de a aduce mai aproape de public patrimoniul artistic al muzeului. Totodată, ea a adresat japonezilor o invitație de a vizita România și Bucovina, pentru a descoperi la Moldovița, chiar în locul în care această artă este păstrată și cultivată, universul fascinant al ouălor încondeiate.

Muzeul Ouălor „Lucia Condrea” din Moldovița, ambasador al tradițiilor românești la Tokyo

Emoție profundă și o mare responsabilitate

Participarea familiei Condrea la acest eveniment a avut și o semnificație aparte: aceea de a duce mai departe o moștenire culturală prin implicarea mai multor generații, unite de respectul pentru tradiție și de dorința de a o face cunoscută în lume.

„Pentru mine, participarea la Tokyo a fost mult mai mult decât o reprezentare culturală: a fost o emoție profundă și o mare responsabilitate, aceea de a duce peste hotare o parte din sufletul Bucovinei și din munca de o viață a mamei mele, Lucia Condrea. Am simțit o bucurie aparte să prezint publicului japonez arta încondeierii ouălor de Paște, un meșteșug străvechi al huțulilor, încărcat de simboluri, credință și identitate. Prin demonstrațiile practice și prin prezentarea Muzeului Virtual al Ouălor <Lucia Condrea>, mi-am dorit să le oferim celor prezenți nu doar informații despre această artă, ci și dorința de a veni în Bucovina, la Moldovița, pentru a descoperi aceste comori chiar la ele acasă”, ne-a spus Otilia Mahu.

Ea a fost impresionată de deschiderea publicului japonez față de tradițiile românești și a simțit încă o dată că arta autentică nu are granițe și poate apropia oameni și culturi atât de diferite.

„Ca fiică a Luciei Condrea, pentru mine a fost și un moment de profundă mândrie: acela de a vedea cum o pasiune transformată de mama mea într-un adevărat tezaur cultural continuă să vorbească lumii despre frumusețea și unicitatea Bucovinei. Cred că cea mai frumoasă răsplată pentru munca mamei mele este ca această artă să fie cunoscută, admirată și transmisă mai departe, din generație în generație, din Moldovița până în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii”, ne-a povestit prof. Otilia Mahu, reprezentanta Muzeului Ouălor „Lucia Condrea” la Tokyo.

Muzeul Ouălor „Lucia Condrea” din Moldovița, ambasador al tradițiilor românești la Tokyo

Costumul popular și folclorul românesc, ambasadori ai tradiției

Programul cultural a adus în atenția publicului japonez și frumusețea portului tradițional românesc. Profesoara de chimie Cătălina Elena Gemănari, care predă la Școala Gimnazială ,,Bogdan Vodă” din Câmpulung Moldovenesc, la Colegiul Militar ,,Ștefan cel Mare“ și la Colegiul Național „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, a vorbit despre semnificația costumului popular și despre valoarea sa ca expresie a identității culturale. Prezentarea a inclus atât costume vechi, cât și piese cusute chiar de dumneaei, evidențiind continuitatea unui meșteșug transmis prin pricepere, pasiune și respect față de tradiție.

Folclorul românesc a fost reprezentat de Ansamblul Profesionist „Junii Sibiului – Cindrelul”, condus de Silvia Macrea. Prin dans, muzică și obiceiuri populare, artiștii au adus în fața publicului japonez energia și autenticitatea culturii tradiționale românești, completând un program dedicat diversității și bogăției patrimoniului național.

Muzeul Ouălor „Lucia Condrea” din Moldovița, ambasador al tradițiilor românești la Tokyo

Un proiect cultural care apropie România de Japonia

Deplasarea delegației românești s-a desfășurat în cadrul proiectului cultural „De la balada Miorița la Pasărea Măiastră – Ecouri tradiționale românești în Țara Soarelui Răsare”, derulat de Asociația Descoperă România de Ieri și de Azi, cu implicarea Inei Bracea.

Ambasada României în Japonia a fost partener instituțional al proiectului, care a beneficiat de susținerea Ministerului Culturii și de sponsorizarea Therme Group.

Prin astfel de inițiative, tradițiile românești devin punți de legătură între culturi, iar meșteșugurile păstrate în comunitățile locale capătă noi oportunități de a fi cunoscute și apreciate pe plan internațional.

Pentru Muzeul Ouălor „Lucia Condrea”, participarea la evenimentele din Japonia reprezintă o nouă ocazie de a face cunoscută frumusețea artei încondeierii ouălor și de a promova patrimoniul cultural al Bucovinei dincolo de granițele României. Anul trecut, Muzeul Ouălor ,,Lucia Condrea” din Moldovița a primit „Distincția Culturală” din partea Academiei Române, pentru contribuţia adusă la conservarea şi promovarea tradiţiilor româneşti.

Credit foto Ioana Ieremie

Muzeul Ouălor „Lucia Condrea” din Moldovița, ambasador al tradițiilor românești la Tokyo