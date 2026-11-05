Muzeul Național al Bucovinei taie din prețul biletului unic

Muzeul Național al Bucovinei a solicitat Consiliului Județean Suceava reducerea prețului pentru biletul unic de vizitare, propunerea fiind ca tariful acestuia să scadă de la 72 de lei la 64 de lei. Decizia vine ca o măsură de corectitudine față de publicul larg, în contextul în care oferta inclusă în acest pachet suferă o modificare temporară.

Directorul general al instituției muzeale, dr. Emil Ursu, a explicat că motivul acestei solicitări administrative este închiderea temporară, începând cu data de 15 iunie a acestui an, a Muzeului de Științele Naturii. Această secție extrem de populară a intrat în reabilitare și modernizare, fiind inaccesibilă publicului pe durata lucrărilor de restaurare. În aceste condiții, conducerea muzeului a considerat că este justificat ca turiștii să plătească mai puțin, din moment ce nu mai pot vizita toate obiectivele din pachet.

Potrivit directorului Emil Ursu, biletul unic, introdus în circuitul turistic încă din anul 2006, s-a dovedit a fi un instrument de marketing cultural eficient, fiind foarte bine vândut în special către vizitatorii interesați de circuitele muzeale din județ. Statisticile recente confirmă apetitul publicului pentru această facilitate: până în prezent au fost achiziționate 4.217 bilete unice. Această cifră nu include însă și biletele vândute la Muzeul Satului Bucovinean, ale căror date centralizate nu erau disponibile la momentul publicării acestei știri.

Pachetul unic le oferă vizitatorilor posibilitatea de a explora toate cele 13 obiective aflate în structura Muzeului Național al Bucovinei. Turiștii pot vizita Cetatea de Scaun a Sucevei, principalul monument istoric medieval al orașului, Muzeul de Istorie Suceava, care adăpostește expozițiile permanente și renumita Sală a Sfatului Domnesc, precum și pitorescul Muzeu al Satului Bucovinean, situat pe platoul Cetății. Din circuit mai fac parte Muzeul Etnografic „Hanul Domnesc”, una dintre cele mai vechi clădiri păstrate în Suceava, Muzeul de Științele Naturii, ce deține colecții importante din flora și fauna regiunii, și Muzeul de Istorie – Memorialul Holocaustului Siret. Oferta este completată de o serie de spații de memorie culturală precum Muzeul „Ciprian Porumbescu” din Stupca, secție dedicată vieții și operei compozitorului, Casa Memorială „Ciprian Porumbescu” din Stupca, reprezentând clădirea originală în care a locuit familia artistului, Casa Memorială „Nicolae Labiș” din Mălini, spațiul dedicat memoriei poetului, Casa Memorială „Eusebiu Camilar” din Udești, dedicată acestui scriitor bucovinean, și Casa Memorială „Simion Florea Marian”, situată în Suceava și dedicată faimosului folclorist și etnograf. Circuitul mai include Casa-muzeu Solca și Casa-muzeu „George Muntean” din Bilca.

Proiectul de hotărâre privind reducerea tarifului biletului unic de vizitare a fost lansat în dezbatere publică și se află în consultare, în cadrul procedurii de transparență decizională, pe site-ul oficial al Consiliului Județean Suceava. Cetățenii interesați, organizațiile sau specialiștii în domeniu pot transmite propuneri, sugestii sau recomandări cu privire la acest proiect tarifar până pe data de 15 noiembrie a.c., urmând ca reducerea să intre în vigoare după votul din plenul deliberativului județean.