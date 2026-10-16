La Lviv a apărut o importantă monografie dedicată ceramicii tripoliene din celebra așezare de la Șipinți/Șipeniț (Ucraina, în apropiere de Cernăuți).

Volumul, intitulat „Shypyntsi Ceramic Collection from Naturhistorisches Museum in Vienna” (Colecția ceramică de la Șipinți din Muzeul de Istorie Naturală din Viena), apărut anul acesta la Lviv, având 336 de pagini, este semnat de Taras Tkachuk, Walpurga Antl-Weiser și regretatul Anton Kern.

Impozantul volum valorifică una dintre importantele colecții de materiale provenite din această așezare, păstrată la Naturhistorisches Museum din Viena. Autorii menționează, de asemenea, faptul că o parte a materialelor ceramice provenite de la Șipinți se află și în colecțiile Muzeului Național al Bucovinei din municipiul Suceava (pot fi admirate în expoziția permanentă a Muzeului de Istorie, situat pe str. Ștefan cel Mare, nr. 33, sala III).

Taras Tkachuk este unul dintre cercetătorii importanți ai culturii Cucuteni-Tripilia, deținând un portofoliu științific marcat de contribuții valoroase privind studiul ceramicii pictate, al ornamenticii și simbolisticii, precum și asupra grupului Șipinți. Walpurga Antl-Weiser și Anton Kern (d. 2023), reprezentanți ai muzeului vienez, sunt de asemenea apreciați în peisajul științific european pentru studiile și săpăturile lor din domeniul preistoriei.

Muzeul Național al Bucovinei, pe prima pagină a unei importante monografii dedicate culturii Cucuteni-Tripilia

Arheologul sucevean Bogdan Petru Niculică, citat în noul volum

Un element deosebit de interesant pentru cercetarea arheologică suceveană este faptul că arheologul Bogdan Petru Niculică, de la Muzeul Național al Bucovinei, laureat al Premiului Academiei Române „Vasile Pârvan” în anul 2017 pentru monografia consacrată epocii bronzului din Podișul Sucevei, este citat explicit în noul volum; încă de la prima pagină autorii monografiei menționează faptul că alături de contribuția arheologului ucrainean Oleg Kandyba, datând din perioada interbelică, istoricul cercetărilor din așezarea de la Șipeniț a fost tratat detaliat într-un amplu studiu al arheologului sucevean, publicat în 2016: B.P. Niculică, First discoveries of the Cucuteni vestiges in Bucovina, în vol.: Constantin Preoteasa, Ciprian-Dorin Nicola (eds.), Cucuteni culture within the European Neo-Eneolithic context. Proceedings of the International Colloquium „Cucuteni – 130”. 15-17 October 2014, Piatra Neamţ, Romania. In Memoriam Dr. Dan Monah. In Memoriam Dr. Gheorghe Dumitroaia, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamţ, 2016, p. 377-410 – textul poate fi consultat online aici

Muzeul Național al Bucovinei, pe prima pagină a unei importante monografii dedicate culturii Cucuteni-Tripilia

Contribuția arheologului Ion Mareș

Între paginile acestui articol cuprinzător (34 de pagini), cercetările consacrate culturii Cucuteni-Tripilia din secolul al XIX-lea și de la începutul secolului al XX-lea ocupă un loc important, fiind evidențiate contribuțiile arheologilor K.A. Romstorfer, J. Szombathy, R.F. Kaindl, integrate în ansamblul studiului care sintetizează și analizează primele descoperiri aparținând culturii menționate din cuprinsul Bucovinei austriece.

De asemenea, reputatul arheolog sucevean Ion Mareș, la rândul său laureat al Premiului „Vasile Pârvan” al Academiei Române, pentru monografia dedicată așezării din epoca fierului de la Siret-Dealul Ruina, bine cunoscut pentru sintezele sale consacrate metalurgiei preistorice și culturii Cucuteni, este citat în monografia Șipinț cu catalogul expoziției Cucuteni culture: art and religion. Exhibition catalog, Suceava, 2009, în care sunt ilustrate descoperirile ceramice de la Șipeniț păstrate în muzeul sucevean. Datele prezentate sunt o nouă confirmare a prestigiului științific de care se bucură arheologia suceveană, la nivel european, prin intermediul cercetătorilor de la Muzeul Național al Bucovinei.