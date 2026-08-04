Muzeul Național al Bucovinei, partener într-un proiect european dedicat memoriei Holocaustului

Muzeul Național al Bucovinei este partener în proiectul european „Learning from the Holocaust Memories” (LHM) – „Învățând din memoria Holocaustului”, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Citizens, Equality, Rights and Values (CERV).

Proiectul, derulat pe parcursul a 19 luni și coordonat de Asociación Iniciativa Internacional Joven A.I.I.J. din Malaga (Spania), reunește organizații din Spania, Italia, România, Polonia și Bulgaria. România participă prin Muzeul Național al Bucovinei, care va valorifica patrimoniul Muzeului de Istorie – Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina, muzeu aflat la Siret.

Scopul proiectului este păstrarea memoriei Holocaustului și promovarea valorilor europene prin educație, dialog și cooperare internațională, încurajând reflecția asupra consecințelor antisemitismului, extremismului și încălcării drepturilor omului.

În cadrul proiectului vor fi colectate mărturii, organizate mese rotunde și ateliere educaționale dedicate istoriei Holocaustului, gândirii critice și valorilor democratice. Totodată, partenerii vor crea o rețea europeană pentru schimbul de experiențe și dezvoltarea unor metode moderne de educație privind memoria istorică.

Muzeul de Istorie Siret – Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina va avea un rol esențial în implementarea proiectului, contribuind cu patrimoniul și experiența sa în valorificarea memoriei Holocaustului.

Rezultatele vor fi disponibile prin publicații digitale, materiale educaționale și un canal YouTube dedicat, astfel încât resursele create să poată fi folosite de un public cât mai larg.

Prin această colaborare europeană, Muzeul Național al Bucovinei contribuie „la consolidarea cooperării europene în domeniul memoriei istorice și al educației pentru cetățenie democratică, promovând valorile solidarității, respectului reciproc și responsabilității față de trecut, ca fundament pentru construirea unui viitor comun”.

Muzeul Național al Bucovinei, partener într-un proiect european dedicat memoriei Holocaustului