Muzeul Național al Bucovinei organizează în această toamnă ateliere de creație, la Muzeul Satului Bucovinean

Muzeul Național al Bucovinei îi invită pe copii în această toamnă la o nouă sesiune de ateliere de educație muzeală, în care științele naturii ies din spațiul clasic al muzeului și pornesc în căutarea unor noi povești.

Chiar dacă Muzeul de Științele Naturii din Suceava este temporar închis, poveștile, curiozitatea și joaca de-a descoperirea merg mai departe.

„Ne pregătim pentru un muzeu mai nou, mai atractiv și mai aproape de public, dar până atunci educația muzeală nu ia pauză. Vă invităm să încheiem vacanța împreună și începem școala tot împreună. Vacanța se termină. Curiozitatea, niciodată”, au transmis organizatorii.

„Muzeul de Științele Naturii în imaginația copiilor – Pietrele prind viață. Case și povești desenate pe lespezi” este un proiect de educație muzeală organizat de Serviciul Istorie Naturală, Marketing și Educație Muzeală, împreună cu specialiștii Serviciului Etnografie.

Activitățile se vor desfășura chiar la Muzeul Satului Bucovinean, unde patrimoniul natural va întâlni patrimoniul construit, iar casele și gospodăriile tradiționale vor deveni parte din atelier și sursă directă de inspirație pentru copii.

Copiii trebuie să știe că locurile sunt limitate, așa că nu mai au timp de pierdut: trebuie să se înscrie la telefon 0230 216 439, interior 116 sau 0751 577 714.

Copiii, invitați să descopere lumea mineralelor și a rocilor

Pornind de la unul dintre cele mai vechi și mai familiare elemente ale naturii, piatra, copiii sunt invitați să descopere lumea mineralelor și a rocilor. Prin observație directă și explicații adaptate vârstei, participanții vor explora forme, texturi, culori și particularități ale diferitelor tipuri de roci și minerale și vor afla cum s-au format, prin ce se deosebesc și ce loc ocupă în natură și în viața oamenilor.

Casele, gospodăriile, obiectele utilitare tradiționale, peisajele și elementele de arhitectură populară din Muzeul Satului Bucovinean devin repere pe care copiii le pot privi, descoperi și transforma în surse de inspirație. Cu sprijinul colegilor muzeografi de aici, participanții se vor apropia de universul satului tradițional și de particularitățile patrimoniului cultural.

Pe suprafața lespezilor vor prinde contur case tradiționale, gospodării, peisaje și motive decorative inspirate din patrimoniul local. Prin culoare și imaginație, fiecare copil va putea spune propria poveste despre ceea ce a văzut și descoperit.

Piatra capătă astfel o identitate nouă. Din obiect al observației științifice devine suport pentru creație și purtătoare de memorie, culoare și emoție.

Proiectul creează o punte între două lumi ale muzeului – patrimoniul natural și patrimoniul etnografic – și le aduce împreună într-o experiență construită special pentru copii. Informația, observația directă și activitatea practică se completează, transformând învățarea într-o experiență vie și creativă.

Prin acest proiect, Muzeul Național al Bucovinei continuă activitățile de educație muzeală dedicate copiilor și în perioada în care Muzeul de Științele Naturii trece prin procesul de transformare și modernizare. Pentru că muzeul înseamnă mai mult decât o clădire: înseamnă patrimoniu, specialiști, povești și experiențe construite împreună cu publicul.

„Pietrele prind viață” devine astfel o călătorie de la mineral și rocă la casă și gospodărie, de la natură la patrimoniu și de la informație la propria poveste desenată pe piatră. Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.