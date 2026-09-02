Muzeul Național al Bucovinei deschide expoziția „Alb după Alb”, realizată de Doina Mihăilescu, la Muzeul Național de Artă al Moldovei din Chișinău

Muzeul Național al Bucovinei din municipiul Suceava deschide, în colaborare cu Muzeul Național de Artă al Moldovei din Chișinău, expoziția de pictură „Alb după Alb”, semnată de artista plastică Doina Mihăilescu.

Vernisajul va avea loc miercuri, 9 septembrie 2026, la ora 16:00, la Muzeul Național de Artă al Moldovei din Chișinău, (str. 31 August 1989).

Expoziția va fi prezentată de Codrina Ioniță, critic de artă, prof. univ. dr. Adrian Stoleriu de la Universitatea Națională de Arte George Enescu Iași, decan al Facultății de arte Vizuale și Design, și dr. Alexandru Constantin Chituță, Manager Complexul Național Muzeal Moldova Iași.

Prezența expoziției „Alb după Alb” la Chișinău constituie și un prilej de consolidare a dialogului cultural dintre instituții muzeale și dintre cele două spații românești, prin intermediul artei contemporane și al unui demers artistic profund ancorat în memorie, simbol și spiritualitate. Expoziția va putea fi vizitată în perioada 9 septembrie – 4 octombrie 2026, la Muzeul Național de Artă al Moldovei din Chișinău.

Prin „Alb după Alb”, Doina Mihăilescu continuă această cercetare, aprofundând relația dintre materie și lumină

Expoziția „Alb după Alb” se înscrie într-un amplu parcurs de cercetare artistică dedicat valorilor simbolice, expresive și plastice ale albului.

Proiectul, construit de artistă de-a lungul mai multor etape expoziționale, a fost inițiat prin expoziția „Elixirul Alb – Crinii Reginei Maria”, prezentată la Castelul Pelișor din Sinaia, și continuat prin expoziția „Crinii Mărturiei”, găzduită de Muzeul Național al Bucovinei din Suceava.

În această succesiune de proiecte, albul depășește statutul unei simple opțiuni cromatice și devine un veritabil teritoriu de reflecție și revelație. Specialiștii spun că materia, lumina, transparența și absența se întâlnesc într-un demers artistic în care vizibilul și invizibilul, plinul și golul, memoria și prezentul se află într-un permanent dialog.

Prin „Alb după Alb”, Doina Mihăilescu continuă această cercetare, aprofundând relația dintre materie și lumină și propunând o meditație asupra sensurilor pe care albul le poate dobândi în spațiul artei. Este un demers în care forma se apropie de esență, iar lumina devine nu doar un element plastic, ci și un spațiu al interiorității și al revelației.

Artista definește astfel miza acestui parcurs: „Expoziția <Alb după Alb> se înscrie într-un parcurs expozițional construit în jurul unei cercetări artistice coerente, începută cu Elixirul Alb – Crinii Reginei Maria (Castelul Pelișor – Sinaia) și continuată cu expoziția Crinii Mărturiei (Muzeul Național al Bucovinei, Suceava). Acest amplu proiect artistic are ca miză posibilitățile de exprimare simbolice și plastice ale albului, care devine un spațiu al revelației, un mod de a cerceta raportul armonios dintre materie și lumină, dintre plin și gol, dintre văzut și nevăzut.”