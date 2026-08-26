„Muzeul din Rădăuţi al soţilor Ioneţ este o capodoperă. Am trecut de multe ori uşile lui şi mi-a fost frică să intru ca să nu găsesc acolo obişnuita improvizaţie a diletantismului şcolăresc, cu panglicuţe şi cromolitografii de ieftin patriotism guraliv. Dar, am găsit comori şi minuni. Toate strânse cu atâta dragoste şi pricepere, că te miri de ce Rădăuţii, chiar dacă n’ar adăposti mormintele Bogdanilor, n’au ajuns încă loc de pelerinaj din pricina acestui muzeu. Este incontestabil cel mai bine rânduit muzeu al Bucovinei (socotind şi muzeul regional din Cernăuţi) şi de bună seamă unul din cele mai interesante din toată ţara. Soţii Samuil şi Eugenia Ioneţ au confirmat încă odată convingerea noastră că lucrurile mari nu ne fac niciodată din ordin”.

„Revista Bucovinei”, Anul I, nr. 8, Cernăuţi, August 1942.

„Poarta de apus a Sucevei”

„Cine intră astăzi pe poarta de apus a Sucevei, cu gândul că va descoperi un oraş istoric, un oraş care vine din veacul lui spre zilele noastre <încărcat cu cel mai scump tezaur al istoriei>, rămâne uimit în faţa perspectivei magistralei oraşului, operă arhitectonică admirabilă, care completează armonios frumuseţea oraşului de astăzi… Oraşul pulsează cu o uimitoare putere şi tinereţe. Ceea ce s-a ridicat este îmbietor şi neobişnuit. Impresionante sînt noile soluţii arhitectonice, balcoanele cu linii lungi, ferestrele mai largi, intrările cu linie modernă, spaţiile verzi din faţa blocurilor care se îmbină armonios cu culorile pastelate, jocurile alb, galben, cărămiziu, plăcuţele de ceramică lăcuită de la balcoane, folosite pentru prima oară la noi”.

„Crai nou”, Anul XVIII, nr. 5185, Suceava, August 1964.