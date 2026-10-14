„Muzeul de Istorie Siret. Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina”, un muzeu unic în România, a fost deschis în 2024 publicului după un amplu proces de restaurare și reorganizare a expoziției permanente.

Cu o tematică expozițională captivantă, muzeul beneficiază de sisteme multimedia, proiecții video, sisteme de prezentare moderne și tehnologie muzeală de vârf.

În expoziția permanentă puteți vedea cele mai vechi descoperiri din zona Siretului, prezentarea perioadei medievale și a unor piese unicate pentru Evul Mediu românesc, perioada modernă cu date despre dezvoltarea socio-economică a localității, un interior orășenesc de la sfârșitul secolului XIX, Holocaustul din Bucovina, Siretul în reprezentări cartografice și, nu întâmplător, în subsolul imobilului, o pagină uitată – plecarea evreilor din România, într-o prezentare deosebită.

„Muzeul de Istorie Siret. Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina”, un muzeu unic în România

Zidul exterior, impresionant prin structură și culoare, se constituie într-un Memorial al Holocaustului Evreilor din Bucovina, realizat cu sprijinul Yad Vashem The World Holocaust Remembrance Center, the Central Database of Shoah Victims’ Names și al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, și cuprinde, gravate pe plăcuțe, numele a 51.089 de victime ale deportării în Transnistria.