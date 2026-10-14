Mustață, nu strâmba!

Nu, nu va fi vorba despre Gică Hagi, dar mă folosesc de expresia lui de acum vreun sfert de secol pentru a-l aborda ipotetic pe… Alcaraz! După cum am consemnat la finalul articolului precedent, spaniolul s-a prezentat la Masters-ul de la Shanghai cu un nou look (sper că a fost introdus şi cuvântul ăsta în dicționare… păi password da, şi look nu?!). Scriam atunci că mustața afişată poate fi atât de efemeră, încât să n-o mai vedem meciurile viitoare. Şi într-adevăr nu o mai vedem, dar cu tot cu Alcaraz! Spaniolul s-a tot plâns de săritura mingilor când încă meciul putea fi salvat, autoalimentându-şi frustrarea şi în cele din urmă autosabotându-se. N-a avut în lojă pe cineva care să-i strige autoritar… să nu strâmbe!

Dar cine a fost responsabil pentru această eliminare timpurie a spaniolului? Belgianul Bergs şi vă rog să mă credeți că nu este o întâmplare. Mi-a sărit în ochi de ceva timp acest Bergs şi mă tot întrebam ce-i lipseşte ca să pătrundă în elită, în adevărata elită, aia care se scrie cu o cifră. Poate că răspunsul acesta e: un rezultat mare! Putea să vină acum aproape un an, în meciul decisiv cu Cobolli din semifinala Cupei Davis. Italianul s-a impus atunci cu scorul de 6-3, 6-7(5), 7-6(15), după ce a salvat nu mai puțin de 7 mingi de meci într-un tie-break decisiv legendar de 32 de puncte! Evident, victoria asta l-a propulsat pe Cobolli, în timp ce Bergs a străbătut o perioadă lungă de îndoieli. Dar luni, în meciul cu Alcaraz, a fost efectiv dominator, având cu 50% mai multe lovituri câştigătoare decât Alcaraz! A servit bine, a rezistat în schimburi, a atacat fără ezitare, şi-a păstrat cumpătul când Alcaraz a încercat furibund să revină. Să tot vezi astfel de meciuri, în care outsiderii (cuvânt în DEX) nu vin cu săru-mâna la favoriți.

N-aş fi vrut să pomenesc şi despre Sorana, aşteptam faze mai înalte ale turneului de la Wuhan. Dar fata noastră a pierdut într-o manieră parcă nemaiîntâlnită, în fața unei chinezoaice aflate pe locul 240 WTA: a avut 6-1 şi 4-0, apoi 6-3 în tie-break, deci 3 mingi de meci legate, apoi a servit pentru meci în decisiv! Există o explicație pentru aşa ceva? Poate marți 13.