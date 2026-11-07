Murariu Jr. a debutat în Liga a II-a

Unul dintre puținele aspecte pozitive rezultate după eșecul Cetății la Bistrița, scor final 1-3, îl reprezintă debutul în eșalonul secund al mezinului lotului formației sucevene, Vlad Murariu, care a fost aruncat în luptă în ultimul sfert de oră al partidei, înlocuindu-l pe golgeterul Gabriel Răducan.

Mijlocaș de creație cu real talent, fotbalistul în vârstă 17 doar 17 ani a moștenit tehnicitatea și dragostea față de fotbal de la tatăl său, fostul mare fotbalist sucevean Ovidiu Murariu.

Vlad Murariu a început fotbalul la Liceul cu Program Sportiv Suceava, iar în sezonul precedent a reușit o performanță de excepție cu echipa U17 pregătită de Răzvan Bîgu, izbutind să câștige atât Cupa României la această categorie de vârstă, cât și Seria I a Campionatului Național.

Vlad Murariu a avut mai multe oferte de transfer în această vară, inclusiv de la CFR Cluj, însă a ales să semneze cu Cetatea.