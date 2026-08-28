Municipiul Vatra Dornei a finalizat implementarea proiectului „Soluții inteligente pentru managementul turistic în Țara Dornelor”

Municipiul Vatra Dornei a finalizat implementarea proiectului „Soluții inteligente pentru managementul turistic în Țara Dornelor”

COMUNICAT DE PRESĂ

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Municipiul Vatra Dornei a finalizat implementarea proiectului „Soluții inteligente pentru managementul turistic în Țara Dornelor”

Municipiul Vatra Dornei anunță finalizarea implementării proiectului „Soluții inteligente pentru managementul turistic în Țara Dornelor”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C11 – Turism și cultură, Reforma 1 – Operaționalizarea Organizațiilor de Management al Destinației (OMD-uri), în baza contractului de finanțare nr. 16/49/C11/06.07.2026, încheiat cu Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Implementarea proiectului s-a desfășurat în perioada 05.02.2026 – 30.08.2026, iar toate activitățile și investițiile asumate prin cererea de finanțare au fost realizate, cu atingerea integrală a indicatorilor prevăzuți. Proiectul a fost derulat în parteneriat cu Organizația de Management al Destinației „Țara Dornelor”, în vederea consolidării capacității de management al destinației turistice și a operaționalizării OMD-ului.

Datele de identificare ale proiectului

Tipul materialului: comunicat de presă

Denumirea proiectului: „Soluții inteligente pentru managementul turistic în Țara Dornelor”

Beneficiar: Municipiul Vatra Dornei, în parteneriat cu Organizația de Management al Destinației „Țara Dornelor” (acord de parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 13.03.2026)

Program de finanțare: Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul IV – Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11 – Turism și cultură, Reforma 1 – Operaționalizarea Organizațiilor de Management al Destinației (OMD-uri)

Apelul de proiecte: PNRR/2026/C11/REFORMA 1

Codul proiectului / contractul de finanțare: nr. 16/49/C11/06.07.2026, încheiat cu Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), în calitate de coordonator de reforme și investiții

Valoarea totală a proiectului: 773.946,84 lei (inclusiv TVA)

finanțare nerambursabilă acordată din PNRR: 636.387,50 lei;

TVA aferentă cheltuielilor eligibile, decontată de la bugetul de stat: 133.641,38 lei;

valoare neeligibilă, suportată din bugetul local: 3.917,97 lei.

Data începerii proiectului: 05.02.2026

Data finalizării proiectului: 31.08.2026

Locul de implementare: România, Regiunea Nord-Est, județul Suceava, Municipiul Vatra Dornei

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este operaționalizarea și consolidarea funcțională a Organizației de Management al Destinației „Țara Dornelor”, prin crearea unei infrastructuri integrate – digitale și fizice – care să permită gestionarea profesionistă a destinației turistice, creșterea vizibilității acesteia și îmbunătățirea experienței vizitatorilor.

Obiectiv specific 1. Digitalizarea managementului turistic al destinației Țara Dornelor, prin dezvoltarea și operaționalizarea unei aplicații mobile de tip City App și a unei hărți digitale interactive, în vederea creșterii accesibilității informației turistice și a capacității OMD de a gestiona integrat destinația.

Obiectiv specific 2. Îmbunătățirea infrastructurii de informare și promovare turistică la nivelul Municipiului Vatra Dornei, prin instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor digitale și a panourilor informative, precum și prin realizarea materialelor promoționale, în vederea creșterii vizibilității destinației și a consolidării capacității OMD de a organiza și promova evenimente la nivel local și național.

Rezultatele obținute

Prin implementarea proiectului au fost realizate următoarele investiții:

o aplicație mobilă de tip City App dedicată destinației „Țara Dornelor”, cu informații privind obiectivele turistice, traseele tematice, structurile de cazare și alimentație publică, calendarul de evenimente și serviciile disponibile, cu notificări în timp real și integrarea codurilor QR amplasate în teren;

o hartă digitală interactivă a destinației, accesibilă din aplicația mobilă și prin scanarea codurilor QR de pe panourile informative;

3 panouri digitale LED de exterior, amplasate în zone strategice ale municipiului, pentru afișarea dinamică a evenimentelor și a informărilor de interes turistic;

10 panouri informaționale de tip totem, amplasate în zonele centrale și în proximitatea principalelor obiective turistice, cu hărți tipărite și coduri QR;

000 de hărți turistice 3D în format fizic, distribuite în centrele de informare, în structurile de cazare și la evenimentele de promovare;

2 ecrane smart pentru activitatea Primăriei și a structurii OMD și 2 sisteme de sunet pentru organizarea de evenimente turistice;

un aparat foto digital profesional, pentru realizarea de conținut vizual destinat promovării online;

2 corturi expoziționale personalizate, complet echipate, pentru participarea OMD la târguri de turism și pentru organizarea de evenimente tematice.

Indicatorii proiectului au fost îndepliniți integral:

1 obiectiv de investiții amenajat, dotat și echipat;

13 panouri de informare amplasate;

1 aplicație pentru digitalizarea destinației turistice;

1 produs/serviciu destinat operaționalizării OMD dezvoltat și implementat;

creșterea numărului de vizitatori de la 100.000 la 150.000 de vizitatori/an.

Impactul investiției la nivelul localității și al regiunii

Prin finalizarea proiectului, Organizația de Management al Destinației „Țara Dornelor” dispune de un sistem coerent și modern de management al destinației, care combină digitalizarea, infrastructura de informare și instrumentele de promovare activă. Instrumentele digitale dezvoltate permit colectarea de informații relevante privind comportamentul turiștilor, gradul de interes pentru anumite obiective sau trasee și sezonalitatea fluxurilor, contribuind la fundamentarea unor politici locale eficiente în domeniul turismului.

Impactul direct și indirect al investiției se resimte la nivelul unui număr estimat de peste 160.000 de persoane anual – turiști și rezidenți –, precum și la nivelul întregului ecosistem economic local. Turiștii beneficiază de acces la aplicația mobilă dedicată destinației, de orientare facilitată prin harta digitală și panourile informaționale, de informare în timp real prin panourile LED și de materiale promoționale actualizate. Cei 12.578 de locuitori ai Municipiului Vatra Dornei și locuitorii celorlalte unități administrativ-teritoriale membre ale OMD beneficiază de creșterea atractivității destinației, de dinamizarea activităților economice locale și de o infrastructură informațională modernă, utilizabilă și pentru comunicări de interes public local.

Cei peste 200 de operatori economici din sectorul turistic și conex – structuri de cazare, unități de alimentație publică, agenții de turism, furnizori de servicii de agrement și organizatori de evenimente – beneficiază de promovare integrată prin aplicația mobilă, harta digitală și materialele de informare, precum și de posibilitatea integrării într-un sistem unitar de promovare a destinației.

La nivel regional, proiectul consolidează poziția Țării Dornelor ca destinație turistică din Regiunea Nord-Est capabilă să funcționeze pe baza unui model de management digitalizat, orientat spre date, contribuind la creșterea competitivității, la reducerea sezonalității și la creșterea duratei medii a șederii.

Sustenabilitatea investiției este asigurată de Municipiul Vatra Dornei și de OMD „Țara Dornelor”, prin bugetul local și prin bugetul organizației, operarea și întreținerea infrastructurii digitale și fizice fiind incluse anual în planificarea bugetară a beneficiarului – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”.

Date de contact

Primăria Municipiului Vatra Dornei

Str. Mihai Eminescu nr. 17, Municipiul Vatra Dornei, județul Suceava

Telefon: 0731 133 399 | Fax: 0230 375 170 | E-mail: primaria@vatra-dornei.ro

Persoană de contact: Cristian-Ovidiu Seserman, Șef Serviciu Dezvoltare Locală și Management de Proiecte, telefon: 0742 032 747

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