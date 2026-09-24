Municipiul Rădăuți a găzduit prima ediție a manifestării științifice „Ziua Sănătății Orale”, dedicată cercetării și inovației în medicina dentară

Societatea pentru Inovare în Medicina Dentară (SIMD) a organizat, la Hotel Gerald’s din Rădăuți, prima ediție a evenimentului „Ziua Sănătății Orale la Rădăuți: Dialog între Generații – de la Cercetare și Inovație în Medicina Dentară la Aplicabilitate Clinică”. La eveniment au fost prezenți medici stomatologi, profesori universitari și specialiști din domeniu, manifestarea fiind organizată pentru a crea un spațiu de întâlnire între profesioniști din generații diferite, pentru a reuni experiența clinică, cercetarea și noile perspective asupra dezvoltării medicinei dentare. Printre participanții la eveniment s-au numărat prof.univ.dr. Monica Silvia Tatarciuc, prof.univ.dr. Vasile Burlui, prof.univ.dr. Alexandru Ionuț Luchian (organizatorul manifestării), prof.univ.dr. Dana Gabriela Budală, conf.univ.dr. Ioana Vâță. Alături de invitați, la deschiderea manifestării a fost prezent primarul din Rădăuți, Bogdan Loghin, precum și consilierul local Constantin Luchian.

Potrivit organizatorilor, evenimentul a fost conceput ca un dialog între experiență și perspectivă, tradiție și inovație, cercetare și practică. Tema centrală a urmărit modul în care rezultatele cercetării științifice, noile concepte și tehnologiile emergente pot fi integrate în practica medicală și transformate în soluții aplicabile pacienților. Pe parcursul evenimentului au avut loc prezentări susținute de cadre universitare și specialiști din domeniul medicinei dentare. Printre temele abordate se numără tehnologiile digitale în stomatologia contemporană, conexiunile dintre cavitatea orală și tubul digestiv, rolul sănătății orale în managementul terapeutic interdisciplinar al bolii Alzheimer, precum și aportul ortodonției într-o abordare interdisciplinară. O parte importantă a programului a fost dedicată cercetării și noilor tehnologii din medicina dentară. Astfel, au fost prezentate teme referitoare la celulele stem în regenerarea parodontală, biomarkerii salivari în medicina dentară modernă, regenerarea parodontală și utilizarea matricilor tridimensionale din colagen, precum și utilizarea tehnologiilor digitale în protetica dentară. Programul a inclus și o prezentare dedicată fotobiologiei în parodontologie, cu accent pe trecerea de la cercetare și inovare la aplicabilitatea clinică.

Organizatorii au evidențiat faptul că „Ziua Sănătății Orale la Rădăuți” a urmărit să stimuleze dialogul profesional, schimbul de experiență și colaborarea interdisciplinară, punând în valoare atât experiența clinică acumulată, cât și contribuția noilor generații de specialiști.