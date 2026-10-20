Municipiul Fălticeni va găzdui o nouă ediție a „Târgului Mărului”

Municipiul Fălticeni va găzdui, în perioada 23–25 octombrie 2026, o nouă ediție a „Târgului Mărului”, eveniment dedicat promovării producției pomicole, produselor locale și tradițiilor bucovinene. Târgul va avea loc în zona centrală a municipiului Fălticeni, pe Bulevardul Revoluției și Bulevardul Republicii, și va reuni pomicultori, producători locali, meșteri populari și formații artistice din vetrele folclorice ale Bucovinei.

Evenimentul este organizat de Primăria Fălticeni și asociațiile pomicultorilor din zona Fălticeni, în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, Asociația „Produs în Bucovina”, Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Potrivit organizatorilor, timp de trei zile, vizitatorii vor putea descoperi și achiziționa mere din livezile zonei Fălticeni, produse agroalimentare, produse tradiționale și meșteșugărești. Standurile vor fi deschise zilnic, între orele 10:00 și 18:00.

La târg vor participa și meșteri populari, care vor prezenta obiecte și creații din domeniul industriei casnice textile, piese de port popular, articole realizate prin prelucrarea pieilor, cojocărit și opincărit, precum și împletituri din nuiele.

Programul artistic se va desfășura sâmbătă și duminică, între orele 12:00 și 18:00, și va cuprinde recitaluri de muzică populară, reprezentații ale formațiilor artistice și ale grupurilor din vetre folclorice. Sâmbătă, 24 octombrie, vor evolua Fanfara „Brazii Bucovinei” – Sfântu Ilie, Ansamblul folcloric „Valea Siretului” – Dolhasca, Grupul vocal bărbătesc „Sucevenii” – Școala Populară de Artă „Ion Irimescu” Suceava, Ansamblul folcloric „Plaiurile Hârtopului” – Hârtop, Grupul vocal „Horodnicenii Sucevei” – Horodniceni, Fanfara „Lunca Moldovei” – Cornu Luncii, Grupul de jocuri populare „Bundița” – Brăiești, comuna Cornu Luncii, Ansamblul folcloric „Răzeșii” – Baia și Grupul vocal-instrumental „Datina” – Dolheștii Mari.

Duminică, 25 octombrie, Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” al Centrului Cultural „Bucovina” va susține un spectacol de cântece și dansuri populare bucovinene.