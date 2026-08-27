Multiple investiții la Poieni-Solca, cu implicarea Consiliului Județean Suceava

Drumuri asfaltate, sistemul de iluminat public modernizat și un nou așezământ cultural în construcție. Sunt câteva dintre investițiile realizate sau aflate în derulare la Poieni-Solca.

”Am fost la Poieni-Solca, împreună cu vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu, și am discutat cu primarul Dumitru-Ichim Lăzărean despre proiectele finalizate, lucrările aflate în desfășurare și investițiile de care comunitatea mai are nevoie.

Prin două proiecte în valoare de aproape 15 milioane de lei au fost modernizate mai multe drumuri de pe raza comunei, inclusiv unele despre care mulți localnici nu mai credeau că vor vedea vreodată asfalt. De asemenea, au fost refăcute și drumurile afectate de inundațiile de anul trecut”, spune președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, după vizita sa în teren.

Utilaj pentru deszăpezirea drumurilor din comună și un nou cămin cultural

O veste bună pentru locuitorii din Poieni-Solca este și dotarea, pentru iarna care se apropie, cu un utilaj pentru deszăpezirea drumurilor din comună, care va fi cumpărat cu sprijinul Consiliului Județean Suceava, după discuția dintre Gheorghe Șoldan și primarul Dumitru Lăzărean.

Cei doi au mers împreună și pe șantierul viitorului așezământ cultural, care se ridică pe amplasamentul fostului cămin cultural.

La Poieni-Solca a fost modernizat și iluminatul stradal, iar administrația locală dorește, de asemenea, îmbunătățirea performanței stației de epurare, fiind discutată posibilitatea realizării acestei investiții în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava.

”Chiar și cu un buget limitat, primarul Dumitru-Ichim Lăzărean a pus în mișcare multe proiecte importante și vrea să continue în același ritm. Îl vom sprijini să le ducă mai departe și să găsească soluții pentru problemele rămase”, a concluzionat președintele CJ, Gheorghe Șoldan.