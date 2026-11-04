Monden

Multipla campioană Simona Radiș, cerută în căsătorie de câmpulungeanul Leontin Nuțescu, în Australia

Multipla campioană Simona Radiș, cerută în căsătorie de câmpulungeanul Leontin Nuțescu, în Australia
Multipla campioană Simona Radiș, cerută în căsătorie de câmpulungeanul Leontin Nuțescu, în Australia

Multipla campioană olimpică, mondială și europeană Simona Radiș (27 ani) a fost cerută în căsătorie de canotorul Leontin Nuțescu la Sydney, la peste 15.000 de kilometri de casă. Anunțul a fost făcut de Federația Română de Canotaj, dar momentul a fost filmat și împărtășit de Simona în social media.

După aproape trei ani de relație, Leontin Nuțescu, de asemenea canotor, în vârstă de 22 de ani, originar din Câmpulung Moldovenesc, i-a oferit inelul de logodnă la peste 15.000 km depărtare de casă, având în fundal celebra Operă din Sydney.

Simona Radiș, Adriana Adam, Leontin Nuțescu și Constantin Adam s-au aflat în această perioadă în Australia, la invitația organizatorilor competiției internaționale de canotaj The Golden Oar, desfășurată la Canberra.

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