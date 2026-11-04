Multipla campioană Simona Radiș, cerută în căsătorie de câmpulungeanul Leontin Nuțescu, în Australia

Multipla campioană olimpică, mondială și europeană Simona Radiș (27 ani) a fost cerută în căsătorie de canotorul Leontin Nuțescu la Sydney, la peste 15.000 de kilometri de casă. Anunțul a fost făcut de Federația Română de Canotaj, dar momentul a fost filmat și împărtășit de Simona în social media.

După aproape trei ani de relație, Leontin Nuțescu, de asemenea canotor, în vârstă de 22 de ani, originar din Câmpulung Moldovenesc, i-a oferit inelul de logodnă la peste 15.000 km depărtare de casă, având în fundal celebra Operă din Sydney.

Simona Radiș, Adriana Adam, Leontin Nuțescu și Constantin Adam s-au aflat în această perioadă în Australia, la invitația organizatorilor competiției internaționale de canotaj The Golden Oar, desfășurată la Canberra.