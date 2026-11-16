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Motociclist rănit după un impact cu un cap de pod, pe fondul alcoolemiei mari

Motociclist rănit după un impact cu un cap de pod, pe fondul alcoolemiei mari
Motociclist rănit după un impact cu un cap de pod, pe fondul alcoolemiei mari

Un bărbat în vârstă de 43 de ani, care se deplasa cu o motocicletă Honda, a ajuns la spital, duminică, după ce a pierdut controlul asupra vehiculului și a intrat într-un cap de pod. Accidentul s-a produs pe raza comunei Hârtop, iar bărbatul a ajuns inițial la Spitalul Fălticeni, de unde a fost transferat la Spitalul Județean Suceava, pentru investigarea suplimentară a contuziilor multiple suferite.

Polițiștii au reușit să îl verifice cu etilotestul pe bărbatul în vârstă de 43 de ani. A rezultat concentrația de 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat, similară cu o stare avansată de ebrietate.

Alte cauze decât alcoolul pentru pierderea controlului asupra direcției de mers nu au fost identificate de polițiști.

La spital, motociclistului i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.

Ancheta continuă în cadrul unui dosar penal privind infracțiunile de „vătămare corporală din culpă” și ,,conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”.

Motociclist rănit după un impact cu un cap de pod, pe fondul alcoolemiei mari
Motociclist rănit după un impact cu un cap de pod, pe fondul alcoolemiei mari

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