Motociclist rănit după un impact cu un cap de pod, pe fondul alcoolemiei mari

Un bărbat în vârstă de 43 de ani, care se deplasa cu o motocicletă Honda, a ajuns la spital, duminică, după ce a pierdut controlul asupra vehiculului și a intrat într-un cap de pod. Accidentul s-a produs pe raza comunei Hârtop, iar bărbatul a ajuns inițial la Spitalul Fălticeni, de unde a fost transferat la Spitalul Județean Suceava, pentru investigarea suplimentară a contuziilor multiple suferite.

Polițiștii au reușit să îl verifice cu etilotestul pe bărbatul în vârstă de 43 de ani. A rezultat concentrația de 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat, similară cu o stare avansată de ebrietate.

Alte cauze decât alcoolul pentru pierderea controlului asupra direcției de mers nu au fost identificate de polițiști.

La spital, motociclistului i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.

Ancheta continuă în cadrul unui dosar penal privind infracțiunile de „vătămare corporală din culpă” și ,,conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”.