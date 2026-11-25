Consiliul Județean Suceava, prin Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, și Biblioteca Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava organizează vineri, 27 noiembrie 2026, începând cu ora 10:00, activitatea Moștenirea culturală „Bucovina, păstrătoare de valori”, ce se va desfășura în Sala Multimedia a Bibliotecii Colegiului de Informatică.

După cum a transmis dr. Gabriel Cărăbuș, managerul Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera”, evenimentul își propune cultivarea respectului față de patrimoniul cultural, istoric și spiritual al Bucovinei, prin facilitarea unui dialog liber între personalități marcante ale culturii locale și tânăra generație, în contextul celebrării Zilei Bucovinei (28 Noiembrie) și a Zilei Naționale a României (1 Decembrie).

Totodată, inițiativa își propune valorificarea fondului documentar și a colecțiilor de carte ale instituțiilor organizatoare, consolidând astfel parteneriatul educațional și cultural dintre biblioteca publică și biblioteca școlară.

Invitați: prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, preot dr. Sorin-Toader Clipa, preot dr. Mircea Bejenar, scriitorul dr. Constantin Hrehor.

În deschiderea manifestării vor vorbi directorul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava, prof. Virginel Iordache, și managerul Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera”, dr. Gabriel Cărăbuș.