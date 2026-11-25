Delicatese dulci și sărate, gustări inovative şi apetisante, deserturi nutritive și sănătoase, diferite de tot ce există în comerț, au fost propuse în cadrul primei ediții a competiției „De la Făină la Artă”, organizate de Facultatea de Inginerie Alimentară (FIA), Mopan Suceava și Banca Transilvania.

În concurs s-au înscris 41 de echipe formate de studenți și angajați ai Mopan, la cele trei secțiuni: Produse de panificație: Pâine și specialități de panificație, Produse de patiserie și Produse de cofetărie.

În total, competiția a reunit 110 competitori, animați de pasiunea pentru inovație, pentru tendințele actuale din industria alimentară, de interesul pentru arta panificației, patiseriei și cofetăriei.

Preparatele inovatoare au fost jurizate la sediul fabricii din strada Traian Vuia, miercuri, 25 noiembrie, în prezența organizatorilor (FIA, Mopan și Banca Transilvania) și partenerilor evenimentului.

Mopan Suceava a premiat creativitatea studenților și angajaților: peste 60 de preparate, în competiția „De la Făină la Artă”

Decanul FIA, prof. univ. dr. ing. Mircea Oroian, a menționat că înainte de pandemie a mai fost organizată o ediție a concursului „De la Făină la Artă”, care însă se adresa doar angajaților Mopan Suceava, în vederea dezvoltării de produse alimentare noi.

„Ediția din acest an se adresează și studenților facultății noastre, fiind provocați de domnul director general al Mopan să fim inventivi, inovativi, să reducem pierderile, să dezvoltăm noi produse de panificație, patiserie și cofetărie. Sunt peste 60 de produse inovative, iar jurizarea este încrucișată. Studenții vor fi evaluați de personalul Mopan, iar concurenții de la Mopan vor fi jurizați de cadre didactice ale Universității din Suceava”, a explicat Oroian.

De asemenea, Radu Constantin Daniel, directorul Mopan Suceava, a mulțumit partenerilor implicați în organizare, a felicitat competitorii și a invitat toți studenții, după etapa de jurizare, la un tur al fabricilor Mopan din strada Traian Vuia, inițiativă primită cu multă bucurie de tineri.

La rândul său, Gabriel Oanea, directorul Băncii Transilvania Suceava i-a felicitat pe creatorii de bunătăți și le-a urat succes tuturor celor înscriși în competiție.

Mopan Suceava a premiat creativitatea studenților și angajaților: peste 60 de preparate, în competiția „De la Făină la Artă”

Premianții

Inventivitatea și ideile originale ale concurenților s-au materializat în reţete personalizate, care îmbină tradiția cu inovația, promovează calitatea, sustenabilitatea și valorifică responsabil ingredientele.

Jurații au deliberat și au stabilit ierarhia.

În rândul angajaților Mopan, la secțiunea Produse de panificație, au fost premiați: Pâinea „bunătate de odinioară” (Mereuță Dragoș, Țibănescu Nela) – Premiul I, Pâinea graham pro plus (Scăpău Adina, Rebegea Ovidiu) – Premiul II, Pâine vitalitate (Pădureț Raluca, Olariu Ionela) – Premiul III.

La Produse de patiserie: Floare de mălai (Ionel Georgiana) – Premiul I, Biscotum (Sârbu Teodora) – Premiul II, Banana bread (Gabriela Viziteu) – Premiul III.

La Produse de cofetărie, au fost premiați: Prăjitură boemă imperială (Scăpău Adina) – Premiul I, Tartă de zmeură și fistic (Pădureț Raluca și Olariu Ionela) – Premiul II, Ebene (Avasiloaie Sabina, Buta Cristina, Ciobanu Andreea) – Premiul III.

La categoria studenți, secțiunea Produse de panificație, cei mai buni au fost: Dulce Rustic (Tofan Dimitrie-Alexandru, Aramă Marian Iulian și Atomulesei Petronela Andreea)- Premiul I, Cartofina (Atodiresei Valentina Iuliana, Rusu Adrian, Tereja Davis Iulian) – Premiul II, Poarta Bucovinei (Stoleru Andreea Georgiana, Gavrilescu Lucia) – Premiul III, ColorBread (Pizamosca Iordache Mihaela, Boharec Amalia-Cristina și Flocea Iuliana-Sânziana) – Premiul special BT.

La secțiunea Produse de patiserie, au fost premiați: Bucovina Rolls (Tofan Dimitrie Alexandru, Aramă Marian, Atomulesei Petronela Andreea) – Premiul I, Pască Divină – Velvet caramel (Stoica Ioana Denisa, Pintilie Lavinia Mihaela) – Premiul II, ArtizanCrust (Gîtman Diana Georgina, Grosariu Ioana Delia, Bejan Flavius George, Budescu Ciprian Ionuț) – Premiul III, FructoBisc (Aboroencei Geanina Paraschiva, Codău Diana Ștefana, Gorgan Andreea Gabriela și Tronciu Monalisa Brenda) – Premiul special BT.

La Produse de cofetărie: Aronica (Hostiuc Ciprian, Dumitriu Samuel, Iftodi Nicolae Sergiu) – Premiul I, Pomegranate entremets (Alungulesei Kira Georgiana, Avasiloaie Alexia, Barna Andreea, Croitor Doina) – Premiul II, Dulce de Bucovina (Coca Mirela, Motfolea Elena Lavinia, Podaru Ioana, Cojoc Alexandru Ionuț) – Premiul III, Rubis – (Aboroencei Geanina Paraschiva, Codău Diana Ștefana, Gorgan Andreea Gabriela și Tronciu Monalisa Brenda) – Premiul special BT.

Mopan Suceava a premiat creativitatea studenților și angajaților: peste 60 de preparate, în competiția „De la Făină la Artă”

Colaborare dintre mediul academic și cel privat

Organizatorii au subliniat că evenimentul „De la Făină la Artă – Tradiție, creativitate și inovație în panificație, patiserie și cofetărie” le oferă competitorilor oportunitatea de a-și demonstra abilitățile, de a-și pune în valoare experiența și de a propune produse care îmbină tradiția și măiestria în arta panificației, patiseriei și cofetăriei cu tehnologiile moderne și tendințele actuale din industria alimentară.

Mai mult, dezvoltarea competențelor practice, valorificarea cunoștințelor teoretice, dar și o mai bună colaborare dintre mediul academic și cel privat sunt alte obiective urmărite prin acest proiect.

„Vrem să evidențiem importanța păstrării și reinterpretării rețetelor tradiționale, a utilizării responsabile a materiilor prime și a respectării principiilor de calitate și siguranță alimentară, precum și a prevenirii risipei alimentare prin adoptarea unor practici sustenabile în întregul lanț de producție”, au mai completat organizatorii.