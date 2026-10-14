„Moneda hârtie, emisiunea cea mai nouă, este de calitatea cea mai fină, întocmai cum era şi înainte de răsboiu. Fiind astăzi mare lipsă de hârtie şi de toate acestea, guvernul român a cheltuit sume imense cu tipărirea lor. Se roagă deci cu insistenţă ca publicul bucovinean să păstreze această monedă, cu toată îngrijirea şi atenţia, în starea bună în care s-a predat publicului cu ocazia schimbului coroanelor în lei. Ruperea şi deteriorarea lor impune statului datoria de a le înlocui cu altele noi şi aceasta ar pricinui mult averii statului”

„Glasul Bucovinei”, Anul III, Nr. 517, Septembrie 1920.

„Depozite finale modernizate”

„Depozitele finale de la Iacobeni şi Argestru aparţinînd Întreprinderii forestiere Iacobeni, au fost înzestrate în ultimul timp cu diverse mecanisme şi utilaje. Acestea asigură mecanizarea în proporţie de peste 90 % a unor operaţii care solicită un mare volum de muncă (încărcatul materialului lemnos în vagoane şi prelucrarea unor sortimente), permit specialiştilor întreprinderii să adopte cele mai moderne şi eficiente procedee de lucru. Cele două despicătoare mecanice de mare productivitate, instalate recent, permit transformarea în depozit a lemnului de foc în metri steri. Maşina de talaj, la instalarea căreia se lucrează, va îmbunătăţi calitativ operaţia de sortare a lemnului de foc şi va asigura prelucrarea imediată a lobdelor pentru talaj”.

„Zori Noi”, Anul XXII, nr. 6146, Suceava, Septembrie 1967.