Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro

Consiliul Județean Suceava a anunțat, prin președintele Gheorghe Șoldan, că au început lucrările celui mai mare proiect de modernizare a drumurilor județene din istoria instituției, o investiție de aproximativ 85 de milioane de euro, din fonduri europene. Startul s-a dat pe DJ 209A, la podul dintre Cornu Luncii și Mălini.

„Am fost astăzi acolo și am stat de vorbă cu reprezentanții constructorilor, la discuții fiind prezent și primarul comunei Mălini, Petru Nistor. Podul actual, construit în 1910 și aflat într-o stare avansată de degradare, va fi demolat, iar în locul său va fi construit unul nou, cu o lungime de peste 255 de metri”, a afirmat Șoldan.

Potrivit acestuia, se lucrează deja la drumul și podul provizoriu, pe care va fi deviată circulația pentru a putea fi construit noul pod peste râul Moldova.

Președintele a vizitat luni și alte zone în care au început lucrările, atât pe DJ 177C, unde va fi construit un pod nou peste râul Suha Mică, cât și pe DJ 209A Fălticeni–Horodniceni–Cornu Luncii–Mălini–Slatina. Aici s-a întâlnit cu primarul comunei Slatina, Vlăduț Gherman, și a discutat cu constructorii despre graficul lucrărilor și despre fiecare etapă în parte.

Primul lot, pe care au început acum lucrările, înseamnă aproape 34 de kilometri de drum modernizat, 12 poduri noi sau reabilitate, peste 30 de kilometri de piste pentru biciclete, aproape 34 de kilometri de trotuare și 32 de stații de autobuz.

Durata lucrărilor este de cel mult 24 de luni, însă, în urma discuțiilor cu constructorii, Gheorghe Șoldan și-a exprimat încrederea că modernizarea acestor drumuri județene se va finaliza înainte de termenul prevăzut în contract.