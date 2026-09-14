Actualitate

Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro

Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro
Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro

Consiliul Județean Suceava a anunțat, prin președintele Gheorghe Șoldan, că au început lucrările celui mai mare proiect de modernizare a drumurilor județene din istoria instituției, o investiție de aproximativ 85 de milioane de euro, din fonduri europene. Startul s-a dat pe DJ 209A, la podul dintre Cornu Luncii și Mălini.

„Am fost astăzi acolo și am stat de vorbă cu reprezentanții constructorilor, la discuții fiind prezent și primarul comunei Mălini, Petru Nistor. Podul actual, construit în 1910 și aflat într-o stare avansată de degradare, va fi demolat, iar în locul său va fi construit unul nou, cu o lungime de peste 255 de metri”, a afirmat Șoldan.

Potrivit acestuia, se lucrează deja la drumul și podul provizoriu, pe care va fi deviată circulația pentru a putea fi construit noul pod peste râul Moldova.

Președintele a vizitat luni și alte zone în care au început lucrările, atât pe DJ 177C, unde va fi construit un pod nou peste râul Suha Mică, cât și pe DJ 209A Fălticeni–Horodniceni–Cornu Luncii–Mălini–Slatina. Aici s-a întâlnit cu primarul comunei Slatina, Vlăduț Gherman, și a discutat cu constructorii despre graficul lucrărilor și despre fiecare etapă în parte.

Primul lot, pe care au început acum lucrările, înseamnă aproape 34 de kilometri de drum modernizat, 12 poduri noi sau reabilitate, peste 30 de kilometri de piste pentru biciclete, aproape 34 de kilometri de trotuare și 32 de stații de autobuz.

Durata lucrărilor este de cel mult 24 de luni, însă, în urma discuțiilor cu constructorii, Gheorghe Șoldan și-a exprimat încrederea că modernizarea acestor drumuri județene se va finaliza înainte de termenul prevăzut în contract.

Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro
Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro
Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro
Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro
Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro
Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro
Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro
Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro
Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro
Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro
Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro
Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro
Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro
Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro
Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro
Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro
Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro
Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro
Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro
Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro
Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro
Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro
Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro
Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro
Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro
Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro
Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro
Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro
Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro
Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro
Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro
Modernizări de drumuri județene de 85 de milioane de euro

Recomandări

Gheorghe Șoldan a fost prezent la începerea construcției unei rețele de gaz metan care va deservi șase localități sucevene

Actualitate

Șoldan anunță începerea construcției unei rețele de gaz metan care va deservi peste 6.700 de gospodării din șase localități sucevene

Actualitate

Șoldan anunță începerea construcției unei rețele de gaz metan care va deservi peste 6.700 de gospodării din șase localități sucevene

Gheorghe Șoldan a fost prezent la începerea construcției unei rețele de gaz metan care va deservi șase localități sucevene
Primarul Tomiță Onisii spune că lucrările la noua creșă din Liteni vor fi finalizate până la sfârșitul anului

Actualitate

Primarul Tomiță Onisii spune că lucrările la noua creșă din Liteni vor fi finalizate până la sfârșitul anului

Actualitate

Primarul Tomiță Onisii spune că lucrările la noua creșă din Liteni vor fi finalizate până la sfârșitul anului

Primarul Tomiță Onisii spune că lucrările la noua creșă din Liteni vor fi finalizate până la sfârșitul anului
Investiție de 1,5 milioane euro la Șcheia. MHS Truck & Bus Group, distribuitorul MAN în România, inaugurează al șaselea partener de service autorizat MAN la nivel național, Angeltrans

Economie

Investiție de 1,5 milioane euro la Șcheia. MHS Truck & Bus Group, distribuitorul MAN în România, inaugurează al șaselea partener de service autorizat MAN la nivel național, Angeltrans

Economie

Investiție de 1,5 milioane euro la Șcheia. MHS Truck & Bus Group, distribuitorul MAN în România, inaugurează al șaselea partener de service autorizat MAN la nivel național, Angeltrans

Investiție de 1,5 milioane euro la Șcheia. MHS Truck & Bus Group, distribuitorul MAN în România, inaugurează al șaselea partener de service autorizat MAN la nivel național, Angeltrans
Șoldan, la Școala Politică de Vară a TSD Suceava: „Cred în tineri! Pentru că și eu am ajuns aici datorită oamenilor care au crezut într-un tânăr”

Politic

Șoldan, la Școala Politică de Vară a TSD Suceava: „Cred în tineri! Pentru că și eu am ajuns aici datorită oamenilor care au crezut într-un tânăr”

Politic

Șoldan, la Școala Politică de Vară a TSD Suceava: „Cred în tineri! Pentru că și eu am ajuns aici datorită oamenilor care au crezut într-un tânăr”

Șoldan, la Școala Politică de Vară a TSD Suceava: „Cred în tineri! Pentru că și eu am ajuns aici datorită oamenilor care au crezut într-un tânăr”
Lucrările la „axialul 2”, o investiție de 85 de milioane de euro în modernizarea mai multor drumuri din zona Fălticeni, vor începe după 1 septembrie

Actualitate

Lucrările la „axialul 2”, o investiție de 85 de milioane de euro în modernizarea mai multor drumuri din zona Fălticeni, vor începe după 1 septembrie

Actualitate

Lucrările la „axialul 2”, o investiție de 85 de milioane de euro în modernizarea mai multor drumuri din zona Fălticeni, vor începe după 1 septembrie

Lucrările la „axialul 2”, o investiție de 85 de milioane de euro în modernizarea mai multor drumuri din zona Fălticeni, vor începe după 1 septembrie