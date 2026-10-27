Modernizarea infrastructurii sportive la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”

Proiectul dedicat infrastructurii sportive la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” a intrat în linie dreaptă. Terenul de sport a fost refăcut, iar în perioada următoare va fi modernizată și sala de sport.

”Vorbim despre o intervenție complexă și asumată de la bun început fără jumătăți de măsură: modernizarea sălii de sport existente și, mai ales, revitalizarea radicală a curții interioare, un spațiu generos care ani la rând a fost abandonat în degradare.

Lucrările înaintează în ritmul asumat, cu accent strict pe ceea ce am cerut: calitate fără compromis.

Noul perimetru sportiv prinde viață pentru elevi și profesori, dar și pentru vecinii din cartier care prețuiesc sănătatea prin sport și vor să facă mișcare”, spune primarul Vasile Rîmbu.

Valoarea totală a investiției este de 1,321 milioane de lei (inclusiv TVA). Proiectul prevede amenajarea unui teren de sport cu o suprafață de 900 de metri pătrați, acoperit cu un covor elastic profesional bicomponent. Soluția tehnică a fost aleasă special pentru a asigura o rezistență ridicată la uzură, utilizare intensivă pe termen lung, dar mai ales siguranță în exploatare prin reducerea riscului de accidentare a copiilor.

În ceea ce privește echipamentele, viitorul teren va fi dotat pentru mai multe discipline: două porți pentru minifotbal / handbal destinate utilizării în exterior, un fileu de volei pentru exterior, 6 panouri de baschet fixe, ce vor fi montate direct pe împrejmuirea laterală, un sistem de baschet mobil, ajustabil, cu structură metalică și contragreutate.

Siguranța și delimitarea spațiului vor fi asigurate prin montarea unei plase textile împletite de culoare verde pentru protecția gardului, pe o lungime de 90 de metri și o înălțime de 5 metri și instalarea a patru porți pietonale pentru controlul accesului elevilor și copiilor.