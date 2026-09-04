„Moda la porțile Levantului”, la Muzeul de Istorie Suceava

„Moda la porțile Levantului”, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament, la întâlnirea dintre Orient și Occident, poate fi vizitată, până pe 4 octombrie 2026, la Sala Media a Muzeului de Istorie Suceava.

Publicul poate descoperi o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a Țărilor Române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Expoziția valorifică piese din colecțiile Muzeului Municipiului București – Textile și Accesorii Vestimentare, Artă Plastică – Pictură, Artă Decorativă – Metal, Diverse, Știință și Tehnică, Tipărituri și Imprimate – și evidențiază felul în care stilurile artistice orientale au fost asimilate și reinterpretate în spațiul românesc.

Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.